Belgija namučila branilca Maribora! Zvečer na delu Ronaldo, morda tudi Messi, Neymar pa bo počival.

Tudi danes ne manjka atraktivnih pripravljalnih nogometnih tekem. Belgija je po Hrvaški (2:0), ki bo v nedeljo v Varaždinu pred odhodom na SP 2026 gostila Slovenijo, premagala še Tunizijo (5:0), za katero je znova zaigral branilec Maribora Omar Rekik. Rdeči vragi so večino zadetkov dosegli v drugem polčasu. Obeta se pester večer, saj se bo Anglija pomerila z Novo Zelandijo, Portugalska s Čilom, Nemčija z ZDA, Švica z Avstralijo, Bosna in Hercegovina s Panamo, v noči na nedeljo pa bosta na delu tudi Argentina (proti Hondurasu) in Brazilija (proti Egiptu).

Danes bo nastopilo ogromno favoritov za letošnjo svetovno krono. Angleži bodo prvo izmed treh pripravljalnih tekem za SP 2026 odigrali danes na Floridi proti Novi Zelandiji. Nogometaši Arsenala (Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze in Noni Madueke) še ne bodo zaigrali za tri leve, saj so se izbrani vrsti pridružili šele danes.

Kapetan Portugalske Cristiano Ronaldo se bo danes pomeril s Čilom. Foto: Reuters

Za Portugalsko bi lahko proti Čilu zaigral tudi svetovni rekorder Cristiano Ronaldo, ki bo letos nastopil že na šestem svetovnem prvenstvu. Podobno velja tudi za Argentinca Lionela Messija. Njegovi gavči se bodo v Teksasu pomerili proti Hondurasu, superzvezdnik Interja iz Miamija pa zaradi posledic nedavne poškodbe stegenske mišico najverjetneje ne bo nastopil.

Selektor Lionel Scaloni je pojasnil, kako gre Messiju vedno bolje in da je na treningu že treniral s skupino soigralcev, tako da bi lahko na zadnjih prijateljskih tekmah pred SP 2026 že odigral nekaj minut na igrišču. Argentina se bo v zadnjem nastopu pred mundialom pomerila še z Islandijo.

Neymar še ni nared za nastop. Foto: Reuters

Brazilija se bo v Clevelandu udarila z Egiptom, za Selecao pa še ne bo zaigral Neymar. Zaradi poškodbe mečne mišice bo izpustil tudi drugi pripravljalni dvoboj, iz brazilskega tabora pa sporočajo, da bi se lahko prihodnji teden že pridružil soigralcem na treningih.

Prijateljske tekme:

Sobota, 6. junij:

Nedelja, 7. junij: