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Avtor:
STA

Sreda,
8. 7. 2026,
20.45

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FIFA SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Gianni Infantino evropski poslanci preiskava

Sreda, 8. 7. 2026, 20.45

1 ura, 28 minut

Po škandalu na SP

Evropski poslanci pozivajo k preiskavi Infantina

Avtor:
STA

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Gianni Infantino | Gianni Infantino je pod vse večjim pritiskom. | Foto Reuters

Gianni Infantino je pod vse večjim pritiskom.

Foto: Reuters

Kar 72 evropskih poslancev se je doslej podpisalo pod pismo, v katerem nogometne zveze držav članic Evropske unije pozivajo, naj te zahtevajo preiskavo vpletenosti predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife Giannija Infantina v primeru Balogun, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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Folarin Balogun je na tekmi šestnajstine finala med ZDA in BiH (2:0) prejel rdeči karton in na tekmi z Belgijo ne bi smel igrati. Po telefonskem klicu ameriškega predsednika Donalda Trumpa Infantinu pa je Fifa kazen spremenila in Američanu v nasprotju z lastnimi akti dovolila nastop v osmini finala.

Poslanci Evropske unije zdaj zahtevajo, da se preišče vloga Infantina pri spremembi kazni oziroma kakšen je bil morebiten pritisk ameriških oblasti. "Rdečo linijo so s tem prestopili. Nogomet naj bi ljudi združeval in ne bi smel služiti kot platforma za politične privilegije. Če predsednik Fife zabriše meje med športom in politiko, s tem ogroža integriteto športa," je izpostavil danski socialdemokrat Niels Fuglsang, ki je bil z Ircem Barryjem Andrewsom in Nizozemko Laro Wolters med pobudniki zahteve, izražene v omenjenem pismu.

Poslanci v svojem pismu ugotavljajo, da so nogometne zveze na osnovi etičnega kodeksa Fife dolžne zahtevati preiskavo, če obstajajo dokazi, da so funkcionarji Fife prestopili mejo politične nevtralnosti.

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