Afera Jaklin: maščevanje bivšega moža za varanje, ki ga ni bilo

Policija nima dokazov, da je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in župan Občine Velika Polana Damijan Jaklin vplival na izbor srbskega izvajalca za gradnjo pomurskega vodovoda, pri čemer mu mediji očitajo, da naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, izhaja iz policijskega dokumenta, ki ga je objavil portal Zanima.me . Jaklin, ki naj bi ga specializirano državno tožilstvo preiskovalo zaradi suma korupcije, vse očitke zavrača. Očitke je zavrnila tudi Jana Habjan, lastnica družbe JHP, ki je izvajala nadzor nad gradnjo vodovoda, Habjan pa naj bi pri tem prejela 15-odstotno provizijo. Za Požareport je povedala, da za vsem skupaj stoji njen nekdanji mož Luka Piletič, ki se ji maščuje zaradi ločitve. Zatrdila je, da očitki medijev, da naj bi imela z Jaklinom ljubezenski odnos, ne držijo. Zoper bivšega moža pa namerava vložiti kazensko prijavo in odškodninsko tožbo.

Pred dnevi je POP TV poročal, da naj bi kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva državnemu sekretarju na ministrstvu za infrastrukturo in županu Občine Velika Polana Damijanu Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja v povezavi z gradnjo približno osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Jaklin naj bi po njihovih navedbah nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini, in sicer prek domnevno fiktivnih pogodb ter podjetij, ki naj bi bila uporabljena kot slamnata podjetja.

Šlo naj bi za domnevno fiktivne pogodbe med srbsko gradbeno družbo MPP Jedinstvo in družbo JHP pod vodstvom Jane Habjan, ki je po naročilu države izvajala nadzor nad gradnjo vodovoda. Habjanova naj bi po njihovih navedbah prejela 15-odstotno provizijo.

Po neuradnih informacijah televizije naj bi kriminalisti med dokazi imeli izjavo skesanca, SMS-sporočila med domnevnimi akterji in tabelo, v kateri naj bi bilo opisano domnevno ravnanje. To tabelo naj bi kriminalistom izročil eden od domnevnih udeležencev, po neuradnih informacijah televizije pa naj bi jo med hišnimi preiskavami našli tudi na računalniku v lasti Habjanove.

Habjanova: Gre za maščevanje nekdanjega moža Luka Piletič je kot projektni menedžer na področju IT trenutno zaposlen v Novi Ljubljanski banki. Pred ločitvijo je bil solastnik družbe JHP, ki je danes v 100-odstotni lasti Jane Habjan. Foto: Mediaspeed

Habjanova je za Požareport pojasnila, da za vsem skupaj stoji njen nekdanji mož Luka Piletič, ki se ji na ta način maščuje zaradi ločitve. Po njenih navedbah je on tisti, ki naj bi pripravil zgoraj omenjeno tabelo in jo leta 2019 sredi ločitvenega postopka poslal na njen elektronski naslov.

"Zoper mojega nekdanjega moža pripravljamo kazensko prijavo zaradi kaznivih dejanj krive ovadbe in izpovedbe ter odškodninsko tožbo," je za Požareport še zatrdila Habjanova, ob tem pa zanikala, da naj bi imela ljubezenski odnos z Jaklinom.

Luka Piletič je kot projektni menedžer na področju IT trenutno zaposlen v Novi Ljubljanski banki.

Policija nima dokazov

Portal Zanima.me je danes objavil zapis iz uradnega policijskega dokumenta, iz katerega je razvidno, da policiji v preiskavi ni uspelo dokazati, da je Jaklin vplival na izbor srbskega izvajalca za gradnjo pomurskega vodovoda, za kar naj bi Jaklin nezakonito prejel 60 tisoč evrov. Spodaj si lahko preberete, kaj piše v policijskem dokumentu.

… nam v okviru preiskave ni uspelo dokazati, da bi Damijan Jaklin kot župan občine Velika Polana s svojim vplivom poskrbel in uredil, da je bila na javnem razpisu št. JN8518/2013 – Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A kot najugodnejši ponudnik v letu 2013 izbrana družba MPP Jedinstvo a.d. Sevojno iz Srbije …

Čeprav policija nima dokazov o Jaklinovem vplivanju na izbor srbskega izvajalca za gradnjo pomurskega vodovoda, to še ne pomeni, da je postopek zoper njega končan.

Jaklin sicer vse očitke zavrača in ne namerava odstopiti s položaja državnega sekretarja. Vsebine postopka pred dnevi ni komentiral, ker, kot je zatrdil, uradnih dokumentov nima na voljo.