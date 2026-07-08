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Avtor:
S. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
17.45

Osveženo pred

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Natisni članek
Primož Roglič Primož Roglič Red Bull - BORA - hansgrohe Ralph Denk

Sreda, 8. 7. 2026, 17.45

1 ura, 14 minut

Primož Roglič

Šef Red Bulla potrdil odhod Primoža Rogliča

Avtor:
S. K.

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Primož Roglič | Primož Roglič bo Red Bull - BORI - hansgrohe z 31. decembrom pomahal v slovo. | Foto Guliverimage

Primož Roglič bo Red Bull - BORI - hansgrohe z 31. decembrom pomahal v slovo.

Foto: Guliverimage

"Vodja ekipe Red Bull - Bora - Hansgrohe je potrdil, da bo Primož Roglič konec leta zapustil ekipo," danes v Substacku poroča kolesarski novinar Daniel Benson. "Prihaja cela vrsta supertalentov in v ekipi potrebujemo prostor za rotacijo," je o razlogih za prekinitev sodelovanja s 36-letnim Kisovčanom še dejal šef nemško-avstrijske ekipe Ralph Denk.

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To kar se je napovedovalo, se bo očitno tudi zares zgodilo. Primož Roglič bo član ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe le še do izteka pogodbe, se pravi do konca leta 2026. Zdaj se pripravlja na špansko Vuelto, na kateri želi napasti rekordno peto zmago, pozimi pa bo iskal novo ekipo, s katero bi potencialno še enkrat poskusil srečo na francoskem Touru.

"Je pravi športnik in želi nadaljevati, zato kapa dol," je Bensonu še povedal Denk in s tem potrdil pričakovanja, da slovenski as v kolesarstvu še ni rekel zadnje. In kje utegne Roglič nadaljevati športno pot? "Kolikor vemo, to ne bosta ekipi NSN ali Movistar, Bahrain pa mi je tudi že povedal, da zanj nimajo dovolj denarja," piše Benson.

Ralph Denk: Prihaja cela vrsta supertalentov in v ekipi potrebujemo prostor za rotacijo. | Foto: Ana Kovač Ralph Denk: Prihaja cela vrsta supertalentov in v ekipi potrebujemo prostor za rotacijo. Foto: Ana Kovač

"Z nami je opravil del poti in zdaj je jasno, da se bo ta končala 31. decembra. V celoti se osredotoča na Vuelto in želi nadaljevati. To je dokaz, da je pravi športnik, in zdi se, da je še vedno zaljubljen v ta šport, kar je res lepo," je Bensonu še povedal Denk in mu zagotovil, da so razlogi za prekinitev sodelovanja s slovenskim veteranom zgolj športne narave: "Prihaja cela vrsta supertalentov in v ekipi potrebujemo prostor za rotacijo."

Ob tem pa naj bi ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe že sklenila novo pogodbo z Avstralcem Jaijem Hindleyjem, a o podrobnostih Denk še ni želel govoriti. Šlo pa naj bi za triletno podaljšanje, piše Benson.

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