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Avtor:
J. L.

Sreda,
8. 7. 2026,
13.11

Osveženo pred

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Paul Seixas Richard Plugge Visma | Lease a Bike Decathlon CMA CGM Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Primož Roglič Primož Roglič

Sreda, 8. 7. 2026, 13.11

1 ura, 5 minut

Vroče okoli dragulja Seixasa: pri Vismi potrdili pogovore

Avtor:
J. L.

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Paul Seixas | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prvi mož ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge je potrdil, da so vzpostavili stik z nadarjenim kolesarjem Paulom Seixasom. 19-letni francoski biser je, kot smo poročali v torek, v središču pozornosti in na radarju številnih ekip. Pri nizozemskem moštvu mu ponujajo teren, na katerem bi se ob pomoči Jonasa Vingegaarda prelevil v zmagovalca na tritedenskih dirkah.

"Vsak bi seveda rad govoril s Seixasom (Paul Seixas, op. a). Z Jonasom (Jonas Vingegaard, op. a.) imamo trenutnega kapetana, a moramo gledati v prihodnost," je za NOS dejal prvi mož ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge in s tem potrdil, da pri nizozemskem moštvu pogledujejo proti obdobju po Vingegaardu.

Pogovarjala sta se v Tignesu

Plugge je razkril, da se je s francoskim talentom srečal že lani v Tignesu, kjer je potekal Tour de l'Avenir: "Lani sem se z njim pogovarjal v Tignesu. Oba sva bila na Tour de l'Avenirju in tam sva bila v krajšem stiku."

Prvi mož ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge je potrdil, da se je pogovarjal z mladim Francozom. | Foto: Guliverimage Prvi mož ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge je potrdil, da se je pogovarjal z mladim Francozom. Foto: Guliverimage

Po njegovih besedah pogovor ni prinesel konkretnih dogovorov. Seixas je član ekipe Decathlon CMA CGM in ima z njo še veljavno pogodbo, kar poudarjajo tudi pri Vismi: "Je pri Decathlonu. Tega se mora držati in tudi mi moramo upoštevati pravila. Ne ukvarjamo se z ničimer konkretnim."

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Pri Vismi samozavestni: naredili so Rogliča, Vingegaarda

A Plugge hkrati ni skrival samozavesti. Če bi se Seixas v prihodnosti odločil za menjavo ekipe, pri Vismi verjamejo, da bi mu lahko ponudili najboljšo razvojno pot: "Če se bo odločil za odhod, smo mi najboljša ekipa za to, da ga razvijemo v zmagovalca velikih tritedenskih dirk."

V nizozemskem moštvu se je v zmagovalca tritedenskih dirk že razvil Primož Roglič. Sledil mu je Jonas Vingegaard. Bo naslednji v vrsti prav Seixas? | Foto: Guliverimage V nizozemskem moštvu se je v zmagovalca tritedenskih dirk že razvil Primož Roglič. Sledil mu je Jonas Vingegaard. Bo naslednji v vrsti prav Seixas? Foto: Guliverimage

To je tudi osrednja vaba Visme. Pri Nizozemcih so iz Primoža Rogliča naredili zmagovalca tritedenskih dirk oziroma je slovenski kolesarski šampion razvijal ekipo, da se je tako ekspresno učila in nadgrajevala. Z Jonasom Vingegaardom so dvakrat osvojili Tour de France, zdaj pa razmišljajo, kdo bi lahko prevzel štafeto v prihodnjih letih.

Zanj se zanimajo skoraj vsi

Kot smo poročali že v torek, je Seixas na radarju številnih ekip, ki si želijo njegov podpis. Po poročanju tujih medijev se zanj zanimajo tudi UAE Emirates XRG, Netcompany Ineos in Red Bull - BORA - hansgrohe, omenja pa se tudi Pinarello Q36.5, ki naj bi mu ponujal izjemno visoko letno plačo.

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