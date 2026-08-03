Tadej Pogačar odprl dušo o Touru 2020, ki je razdelil slovenske navijače

Tadej Pogačar je po koncu tridnevnega kolesarskega praznika Pogi Challenge v Komendi v pogovoru za Val 202 spregovoril o različnih temah, še posebej iskreno pa se je dotaknil svoje prve zmage na Dirki po Franciji leta 2020. V predzadnji etapi je takrat na kronometru na Planche des Belles Filles z vrha skupnega seštevka izrinil Primoža Rogliča in poskrbel za enega najbolj dramatičnih preobratov v zgodovini Toura.

Čeprav je takrat dosegel največji uspeh kariere, njegovo slavje ni bilo brezskrbno. Dobro se je namreč zavedal, kako boleč je bil razplet za Primoža Rogliča, ki ga je opisal kot slovenskega junaka, legendo in vzornika mladim kolesarjem.

"Primož je bil že nekaj časa prvi slovenski kolesar. Premagoval je vse po vrsti in že takrat je bil legenda. Na Touru se mu je vse izšlo do zadnjega dne. Vsi slovenski navijači so se pripravljali na to, da bo Primož vendarle zmagal," se je v pogovoru za Val 202 spominjal 19. septembra 2020, ko je kronometer izpeljal briljantno in brezhibno, Roglič pa ni imel svojega dne.

"Ko sem videl, kako je pripeljal v cilj, mi je srce razklalo na pol. Ni bilo takšnega veselja, kot bi ga pričakoval. Sam bi bil povsem zadovoljen tudi z drugim mestom. Ne bi se ga branil. Osvojil sem že dve etapi in že to je bilo zame nekaj nedojemljivega," je priznal.

Ko je Roglič ciljno črto prečkal s prevelikim zaostankom, tudi sam ni mogel verjeti, kaj se je pravkar zgodilo. "Verjetno ni mogla verjeti niti vsa Slovenija. Bilo je zelo čudno. Ni bilo tistega pravega veselja," je bil iskren petkratni zmagovalec Toura.

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"Po Touru sem bil bolj na tleh kot v zraku"

Pogačar je poudaril, da mu je bilo zaradi razpleta težko, čeprav se je zavedal, da je bilo Rogliču še precej težje. Njegov rojak je bil namreč vse do zadnjega korak od skupne zmage.

"Občutki so bili zelo mešani. Žal se moramo še vedno spominjati tistega leta 2020. Vedno sem si govoril, da sem zapravil teden po Touru. Moral bi praznovati tako, kot se spodobi, jaz pa sem bil bolj na tleh kot v zraku," je razkril.

Šest let pozneje o enem najbolj čustvenih trenutkov slovenskega športa govori nekoliko lažje. Predvsem si želi, da bi boleči spomini sčasoma zbledeli.

"Upam, da bodo slabi spomini počasi izginili. Primož je dokazal, da je legenda tega športa. Za kolesarstvo in slovenski šport je naredil več kot dovolj. Je človek, ki mu lahko rečeš heroj, legenda in vzornik vsem mladim kolesarjem," je poudaril Pogačar.

Tudi sam ga je občudoval že dolgo pred njunim nepozabnim dvobojem na Touru. "Spomnim se, ko je na Giru prvič vozil kronometer in bil drugi s sekundo zaostanka. Takrat sem si rekel, da je to nekaj neverjetnega. Vedno znova nas je presenečal. Upam, da bo spet našel pravo zagnanost in dobre noge," je še dejal Pogačar.

Lahko se zgodi, da se bodo poti najboljših slovenskih kolesarjev znova križale na španskih cestah. Pogačar bo danes sporočil odločitev glede morebitnega nastopa na Vuelti, ki se bo začela že čez slabe tri tedne v Monaku.

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