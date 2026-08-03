Tadej Pogačar sporočil težko pričakovano odločitev: vrača se na Vuelto!

Petkratni zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar je potrdil govorice. Letos se bo prvič po letu 2019, ko je debitiral na španski Vuelti, vrnil na tretjo tritedensko dirko sezone. Šele drugič v karieri bo v isti sezoni nastopil na dveh tritedenskih dirkah.

"Z veseljem sporočam, da se vračam na dirko po Španiji. Leta 2019 je bila to moja prva tritedenska dirka in zame izjemna izkušnja. Španija je država, ki jo rad obiskujem in v kateri rad tekmujem, zato menim, da je pravi čas za vrnitev. Motivacija za uspešen zaključek sezone je velika, Vuelta pa bo eden glavnih ciljev. Ekipa je močna in verjamemo, da bomo dosegli dobre rezultate," je v izjavi za ekipo povedal Tadej Pogačar.

Prvi kolesar sveta da špansko preizkušnjo odhaja z močno ekipo. Poleg rojaka Domna Novaka bo lahko računal še na Portugalca Joaa Almeido in Iva Oliveiro, Francoza Pavla Sivakova, Španca Pabla Torresa, Američana Kevina Vermaerka in Avstralca Jaya Vina.

Dirka po Španiji ima v kolesarski zgodbi Tadeja Pogačarja posebno mesto. Prav na tej je septembra 2019 širšo kolesarsko javnost prvič zares opozoril nase. Kot novinec v profesionalnem pelotonu je na svoji prvi tritedenski dirki osvojil kar tri etape, v skupnem seštevku zasedel tretje mesto in domov odnesel belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Vuelta je še vedno ena redkih največjih dirk, na katerih Pogačar nima skupne zmage. Na poti do nje naj bi bil eden njegovih glavnih tekmecev tudi rojak Primož Roglič, ki si je lov na rekordno peto zmago na Dirki po Španiji zadal za vrhunec letošnje sezone.

Foto: Facebook

Žal mu je priprave na španski krog močno otežila nesreča na cesti, saj ga je med treningom zbil avtomobil. Pred Vuelto je nameraval nastopiti na klasiki San Sebastian in etapni Dirki po Burgosu, zdaj pa je njegov program pred začetkom španske pentlje precej bolj negotov.

Brez kanadskih klasik

Dirka po Španiji se bo začela 22. avgusta v Monaku, tako rekoč na domačem pragu Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, končala pa se bo 13. septembra v Granadi. Trasa bo imela več kot 58 tisoč višinskih metrov, sedem ciljev na vzponu in dve vožnji na čas.

Pogačar bo zaradi prekrivanja terminov tako izpustil obe kanadski klasiki, dirki za VN Quebeca in Montreala, bo pa po španskem krogu vseeno odpotoval v Kanado.

Tam ga bo že čez teden dni (20. 9.) čakala vožnja na čas, za pripravo na cestno dirko, ki bo 27. septembra, pa bo imel teden dni več. Kmalu zatem bo sledil nov vrhunec sezone, cestna dirka evropskega prvenstva v Sloveniji, ki bo na sporedu 4. oktobra.

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