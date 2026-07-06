Po pisanju španske Marce Primož Roglič še ni pripravljen zapreti vrat Tour de Franceu, edinemu Grand Touru, ki ga v bogati karieri še ni osvojil. Pri 36 letih naj bi razmišljal o še eni sezoni v svetovni karavani, predvsem pa o okolju, kjer ne bi bil le veliko ime v ekipi, ampak znova njen kapetan za Tour de France. To bi lahko pomenilo tudi razhod z Red Bull – BORA – hansgrohe, kjer sta za letošnji Tour v ospredje stopila Remco Evenepoel in Florian Lipowitz.

Kot so zapisali pri Marci, Primož Roglič ne išče zgolj še ene pogodbe ob koncu kariere. Išče projekt, v katerem bi se počutil zaželenega in v katerem bi mu ekipa še vedno zaupala osrednjo vlogo.

Roglič nikoli ni deloval kot klasični zvezdnik, ki bi ljubil nastopanje pred kamerami ali potreboval stalno potrjevanje. A eno je njegova mirnost v javnosti, drugo pa sta njegova tekmovalnost in položaj znotraj ekipe. Predolgo je bil kapetan, zmagovalec in človek za največje dirke, da bi se brez boja sprijaznil z vlogo izkušenega pomočnika mlajšim kolesarjem.

Prav zato naj bi za zadnje poglavje kariere iskal drugačen načrt: manj dirk, manj dolgih obdobij stran od družine in bolj natančno odmerjene priprave. Cilj pa naj bi ostal enak kot že večkrat prej – še en resen poskus na Tour de Franceu.

V Red Bullu je prostor vse ožji

Pri Red Bull – BORA – hansgrohe se je hierarhija v zadnjem obdobju močno spremenila. Na Touru se je lani dvignil Florian Lipowitz, ki je dirko končal na tretjem mestu in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Primož Roglič želi imeti v zaključku kariere pomembno besedo. Foto: Guliverimage

Nemška zasedba je nato prihodnost začela graditi še okoli Remca Evenepoela, velike okrepitve in globalnega zvezdnika, ki v ekipo prinaša svoje ambicije za največje tritedenske dirke. V takšnem okolju je Roglič še vedno izjemno dragocen, a vse težje osrednji lik.

Zato je težko predstavljivo, da bi mu pri nemško-avstrijskem moštvu v letu 2027 ponudili možnost nastopanja na dirki vseh dirk.

Tour ostaja edina praznina v njegovi zbirki

Dirka po Franciji je edina velika praznina v Rogličevi karieri. Osvojil je Giro, štirikrat Vuelto, olimpijsko zlato v kronometru, največje enotedenske dirke in številne etape. A Tour ostaja dirka, ki mu je dala največ vprašanj.

Najbolj znana je seveda zgodba iz leta 2020. La Planche des Belles Filles, rumena majica, kronometer in Tadej Pogačar, ki je tistega dne pripravil enega največjih preobratov v zgodovini kolesarstva. Pogačar je osvojil svoj prvi Tour, Roglič pa je ostal z vprašanjem, ki se ga bo kolesarstvo še dolgo spominjalo: kaj, če?

Pozneje so sledili novi poskusi in padci. Leta 2021 se je moral po hudem padcu posloviti od Toura. Leta 2022 je pomagal Jonasu Vingegaardu pri velikem Visminem preobratu proti Pogačarju, a sam zaradi posledic padca ni mogel ostati v boju za vrh.

Tudi pri Red Bullu se zgodba ni razpletla tako, kot si je želel – in prav zato je toliko bolj zanimivo, da pri 36 letih očitno še ni zaprl vrat.

Leto 2027 in ob vseh zvezdnikih še nova generacija

Realno bi bil Rogličev morebitni napad na Tour leta 2027 izjemno zahteven. Konkurenca je neusmiljena. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard ostajata merilo za skupno zmago, Remco Evenepoel ima svoje ambicije, za njimi pa prihaja nova generacija nadarjenih kolesarjev, kot je Paul Seixas.

Prihaja nova generacija kolesarjev. Eden izmed takšnih je francoski up Paul Seixas. Foto: Guliverimage

A Roglič nikoli ni bil običajna športna zgodba. Njegova pot od smučarskega skakalca do enega najboljših kolesarjev svoje generacije je že sama po sebi dokaz, da ga ni pametno prehitro odpisati.

Vprašanje zato ni le, ali lahko Roglič še osvoji Tour. Morda je še pomembnejše vprašanje, ali lahko najde ekipo, ki bi zanj še enkrat zgradila sezono tako, kot si jo želi.

Kdo bi Rogliču še zaupal Tour?

Kje bi lahko nadaljeval kariero, za zdaj ostaja odprto vprašanje. Marca piše predvsem o Rogličevi želji po projektu, v katerem bi imel zaupanje, vodilno vlogo in občutek, da ni le veliko ime na seznamu.

Pri Red Bullu ima ekipa medtem prihodnost vse bolj jasno začrtano. Evenepoel je obraz za največje dirke, Lipowitz je njihov projekt, za njima prihajajo še mlajši kolesarji. Roglič je v takšnem okolju še vedno lahko pomemben, a verjetno vse težje prvi mož.

Prav zato se odpira možnost zadnjega velikega prestopa v njegovi karieri. Tisti, ki poznajo Rogliča, dobro vedo, kako izjemno tekmovalen je in da kolesa ne bo postavil v kot, če bo v sebi še čutil moč, da v kolesarstvu nekaj naredi. Morda tudi tako, da se še enkrat znajde na štartu slovitega Tour de Francea.