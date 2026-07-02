Fundacija Primoža Rogliča ostaja pomemben partner največje večdnevne etapne kolesarske dirke za otroke v Sloveniji. Kids Tour of Slovenia bo letos že osmič gostil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, po lanskih več kot 400 udeležencih pa organizatorji tudi letos pričakujejo številčno konkurenco. Fundacija bo drugo leto zapored pokrovitelj značilne pikčaste majice za najboljšega hribolazca.

Lanska izvedba je na start privabila več kot 400 mladih kolesarjev iz Slovenije in tujine, tudi letos pa organizatorji pričakujejo številčno udeležbo ter še eno nepozabno izkušnjo etapnega dirkanja za najmlajše.

Pikčasta majica predstavlja več kot športni uspeh

Pikčasta majica Fundacije Primoža Rogliča ni namenjena zgolj najboljšemu hribolazcu dirke. Predstavlja tudi vrednote, ki jih fundacija želi spodbujati med mladimi športniki – pogum, vztrajnost, odločnost in pripravljenost sprejemati izzive.

Prav zahtevni vzponi pogosto ločijo najboljše od najboljših in mlade športnike učijo, da so največji uspehi rezultat trdega dela, potrpežljivosti ter nepopustljivosti.

Fundacija ostaja zavezana razvoju mladih športnikov

Primož Roglič vrača kolesarstvu. Foto: Guliverimage "V Fundaciji Primoža Rogliča verjamemo, da je vlaganje v mlade športnike vlaganje v prihodnost. Kids Tour of Slovenia otrokom ponuja neprecenljivo tekmovalno izkušnjo, hkrati pa spodbuja vrednote, kot so vztrajnost, spoštovanje, pogum in veselje do športa. Veseli in ponosni smo, da lahko tudi letos prispevamo k razvoju tega pomembnega projekta," sporočajo iz Fundacije Primoža Rogliča.

Podpora največji otroški etapni dirki v Sloveniji je del širšega poslanstva fundacije, ki skozi različne projekte spodbuja razvoj mladih športnikov ter zdrav življenjski slog.

Kids Tour of Slovenia mladim ponuja izkušnjo prave etapne dirke

Kids Tour of Slovenia je v zadnjih letih postal eden najpomembnejših dogodkov za mlade kolesarje v Sloveniji. Tekmovalcem omogoča, da na več etapah spoznajo dinamiko večdnevnega dirkanja, pridobijo dragocene tekmovalne izkušnje ter se pomerijo z vrstniki iz Slovenije in tujine.