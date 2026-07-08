Največ prometnih nesreč povzročijo vozila iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Italije

V Sloveniji vozniki s tujimi registrskimi tablicami – največkrat prihajajo iz Hrvaške, Avstrije in Nemčije – letno povzročijo do približno 3.000 prometnih nesreč. Po podatkih Zavarovalnice Triglav število nesreč s tujimi vozniki izrazito izstopa prav v poletnih mesecih. Julija in avgusta jih je glede na statistiko največ v celotnem letu, zato v največji slovenski zavarovalnici opozarjajo na pomen dobre priprave in ustrezne zaščite na poti. Obenem je to tudi obdobje, ko slovenski vozniki v tujini prijavijo največ škodnih dogodkov. Samo lani so zavarovanci Zavarovalnice Triglav v tujini utrpeli približno 4.500 škod, največ v naših treh sosednjih državah (izjema je Madžarska) in Nemčiji.

Prav Hrvaška v poletnih mesecih najbolj izstopa po številu škod, kar je povezano z večjo mobilnostjo Slovencev in turistično sezono. Ker ostaja ena najpriljubljenejših počitniških destinacij Slovencev, se v tem obdobju močno poveča tudi število poti z osebnimi vozili, s tem pa verjetnost prometnih nesreč, okvar vozil in drugih nepredvidenih dogodkov. Podobno velja tudi za Italijo in Avstrijo, ki se prav tako uvrščata med države z največ prijavljenimi škodnimi primeri slovenskih zavarovancev v tujini.

Asistenca: največ pomoči zaradi okvar, ne nesreč

Podatki Zavarovalnice Triglav kažejo, da poleti močno naraste tudi število asistenčnih primerov v tujini, predvsem v juliju in avgustu, pa tudi že junija. Čeprav veliko ljudi ob klicu asistence najprej pomisli na prometno nesrečo, statistika kaže drugačno sliko. Največ intervencij je namreč povezanih z okvarami vozil, sledijo težave s pnevmatikami in akumulatorji, medtem ko prometne nesreče predstavljajo šele četrti najpogostejši razlog za pomoč na cesti.

»Poletje pomeni več prometa, daljše poti in pogosto tudi vožnjo v tujini, kjer so razmere za voznike drugačne in pogosto zahtevnejše. Na podlagi naših podatkov vidimo, da največ intervencij ni posledica prometnih nesreč, temveč tehničnih težav z vozilom. To potrjuje, kako pomembno je, da se na pot ustrezno pripravimo – preverimo vozilo, poskrbimo za ustrezno zavarovanje in predvsem ohranimo zbranost na cesti. S tem lahko bistveno zmanjšamo tveganja in si zagotovimo brezskrbnejši dopust,« poudarja Eva Škrinjar, direktorica avtomobilskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav.

Imate ustrezno kritje za na pot?

Stroški asistence v tujini lahko hitro presežejo 1.000 evrov, v zahtevnejših primerih pa se približajo ali celo presežejo zavarovalne limite, zato je ustrezno kritje temeljnega pomena za brezskrbno potovanje. "Pri organizaciji pomoči je pogosto treba usklajevati delo lokalnih servisov, vlečnih služb, nadomestnih prevozov, hotelov in drugih izvajalcev storitev, pri čemer so dodatni izzivi lahko tudi jezikovne ovire, večje prometne obremenitve in daljši odzivni časi v turističnih središčih. Prav zato je v vrhuncu turistične sezone še toliko pomembnejše, da imajo vozniki zagotovljeno ustrezno asistenco, ki jim lahko pomaga hitro in učinkovito rešiti nastalo stanje,” še dodaja Eva Škrinjar.

Pomoč je na kraju v Sloveniji povprečno že v 35 minutah od prejetega klica, v Evropi pa povprečni odzivni čas Triglavove asistence znaša 45 minut. Z le nekaj kliki jo lahko zavarovanec naroči v digitalni poslovalnici i.triglav ali mobilni aplikaciji DRAJV, ki omogočata tudi spremljanje lokacije asistence na zemljevidu v realnem času.

Najpogostejše napake po nesreči

Prometne nesreče, zlasti v tujini ali z udeležbo tujcev, pogosto spremljajo dodatni zapleti. Udeleženci pod stresom pogosto ne izpolnijo pravilno evropskega poročila ali ne zberejo vseh potrebnih dokazil.

V Zavarovalnici Triglav zato priporočajo, da udeleženci vedno:

· fotografirajo kraj nesreče in poškodbe,

· zapišejo podatke vseh udeležencev,

· natančno in v celoti izpolnijo evropsko poročilo.

Brezskrbna vožnja se začne z dobro pripravo

Poletje ostaja čas letnih dopustov in odkrivanja novih krajev, vendar je tudi obdobje, ko ceste postanejo bolj obremenjene. Pravočasna priprava vozila, dobra informiranost in ustrezno zavarovanje so zato bistveni elementi za varno, brezskrbno potovanje.

Telefonske številke, ki jih je dobro poznati: 112 – evropska številka za klic v sili, ki velja v vseh 28 državah članicah Evropske unije in tudi v večini drugih evropskih držav 01 2864 000 oziroma +386 2222 2864 (za klice iz tujine) – Asistenčni center Zavarovalnice Triglav, lahko pa se Asistenca naroči tudi brez klica s sporočilom v aplikaciji Viber ali WhatsApp

V Zavarovalnici Triglav je strankam po novem na voljo enotna vstopna telefonska številka: 01 2864 000. Nova številka je nadomestila dosedanjo aktivno uporabo številk 080 555 555 in 080 2864 v javni komunikaciji, ki sicer ostajata aktivni do preklica oziroma še vsaj do konca letošnjega leta. Namen spremembe je vzpostaviti enotno, jasnejšo vstopno točko za stranke, prijazno do uporabnika.

Bi radi izvedeli še več, kako ravnati v prometni nesreči s tujcem doma ali v tujini, oziroma vas zanima, na kaj vse morate biti pozorni, preden se odpravite na pot v tujino? Preverite na spodnjih povezavah: https://vsebovredu.triglav.si/na-poti/prometna-nesreca-s-tujcem-kako-se-izogniti-zapletom https://vsebovredu.triglav.si/na-poti/nesreca-v-tujini-zgodi-se-ko-je-najmanj-treba https://vsebovredu.triglav.si/na-poti/rent-a-car-kaj-je-dobro-vedeti-o-zavarovanju https://vsebovredu.triglav.si/na-poti/najem-avtodoma-preverite-zavarovanje https://vsebovredu.triglav.si/prirocniki/voznikov-vodnik ali v videu.

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.