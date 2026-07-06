Kazenske točke: ne čakajte, da vas presenetijo

Večina voznikov o kazenskih točkah začne razmišljati šele takrat, ko prejme globo za prometni prekršek. Takrat se hitro pojavijo vprašanja: koliko kazenskih točk sem dobil, koliko jih že imam in ali mi zaradi njih lahko odvzamejo vozniško dovoljenje?

Kazenske točke so pomemben del sistema prometne varnosti v Sloveniji. Namenjene niso le sankcioniranju voznikov, temveč tudi spodbujanju varnejše vožnje in zmanjševanju števila najhujših prometnih kršitev. Ker lahko njihovo kopičenje privede do izgube vozniškega dovoljenja, je dobro poznati osnovna pravila.

Kaj pomenijo kazenske točke?

Kazenske točke predstavljajo dodatno sankcijo za hujše prometne prekrške. Poleg globe se vozniku v uradno evidenco vpiše tudi določeno število točk, ki se s posameznimi prekrški seštevajo.

Njihovo evidentiranje urejata Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o prekrških, ki določata tudi pogoje za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Za katere prometne prekrške jih lahko prejmete?

Kazenske točke praviloma izrekajo pri hujših kršitvah prometnih predpisov. Med najpogostejšimi so prekoračitev hitrosti, vožnja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, vožnja skozi rdečo luč, nepravilno prehitevanje, odklonitev strokovnega pregleda in nekatere druge nevarne kršitve.

Koliko kazenskih točk prejmete, je odvisno od konkretnega prekrška in njegove teže.

Kdaj sledi odvzem vozniškega dovoljenja?

Za večino voznikov velja, da vozniško dovoljenje preneha veljati, ko dosežejo ali presežejo 18 kazenskih točk.

Za voznike začetnike pa zakon določa precej strožje pogoje. Pri njih odvzem izpita nastopi že pri sedmih kazenskih točkah.

Prav zato je priporočljivo, da vozniki po storjenem prekršku preverijo trenutno stanje svoje evidence in spremljajo skupno število zbranih točk.

Foto: Sedem d.o.o.

Ali lahko preverite svoje kazenske točke?

Da. Podatek o številu kazenskih točk je mogoče preveriti prek državnih elektronskih storitev z ustrezno elektronsko identifikacijo oziroma pri pristojnih organih.

Če ste v zadnjem obdobju prejeli več prometnih kazni, je takšen vpogled lahko zelo koristen, saj boste vedeli, kako blizu ste zakonsko določeni meji.

Se kazenske točke lahko izbrišejo?

Da, vendar le pod pogoji, ki jih določa zakon.

Voznik lahko ob uspešno opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo doseže izbris štirih kazenskih točk. Program je mogoče opraviti le pod določenimi pogoji in le, če voznik še ni dosegel meje za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Če je zakonski prag že dosežen, udeležba v programu praviloma ne more več preprečiti odvzema vozniškega dovoljenja.

Kazenske točke se sicer po določenem času izbrišejo iz evidence, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon.

Zakaj je pomembno ukrepati pravočasno?

Marsikateri voznik se šele ob naslednjem prometnem prekršku zave, da se je zelo približal meji za odvzem vozniškega dovoljenja. Prav zato je priporočljivo, da stanje kazenskih točk občasno preverite in se pravočasno seznanite s svojimi možnostmi.

Če niste prepričani, kako določena odločba vpliva na vaše vozniško dovoljenje ali kakšne pravice imate v konkretnem postopku, je smiselno čim prej poiskati strokovni pravni nasvet.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Ali kazenske točke vplivajo na vse kategorije vozniškega dovoljenja?

Da. Ob prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja praviloma izgubite pravico do vožnje vseh kategorij, za katere imate izdano vozniško dovoljenje.

Ali se lahko kazenske točke seštevajo več let?

Da, vendar se vodijo le za obdobje, ki ga določa zakon. Če so izpolnjeni zakonski pogoji, se po določenem času izbrišejo iz evidence.

Ali lahko program varne vožnje opravi vsak voznik?

Ne. Program je namenjen le voznikom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in še niso dosegli meje za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Kdaj je smiselno poiskati pravni nasvet?

Če vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja, če niste prepričani o pravilnosti postopka ali vas zanimajo možnosti pravnega varstva, je priporočljivo čim prej poiskati strokovni pravni nasvet.

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