Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
30. 7. 2026,
14.58

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
motoristi ceste ceste nevarnost Hitrost prehitevanje prekršek policija nesreča nesreča

Četrtek, 30. 7. 2026, 14.58

38 minut

Slovenski motorist je imel izjemno srečo, za las se je izognil čelnemu trčenju

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Motorist | V prometni nesreči k sreči nihče od udeležencev ni bil poškodovan, nastala je materialna škoda. | Foto Shutterstock

V prometni nesreči k sreči nihče od udeležencev ni bil poškodovan, nastala je materialna škoda.

Foto: Shutterstock

Novogoriške policiste so v sredo popoldne obvestili o prometni nesreči na območju naselja Klavže na Tolminskem. V njej so bili udeleženi motorist in dva voznika osebnih avtomobilov s tujimi registrskimi oznakami.

Policisti Policijske postaje Tolmin so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 64-letni motorist, državljan Slovenije, vozil po regionalni cesti iz smeri Podbrda proti Bači pri Modreju za osebnim avtomobilom, ki ga je vozil 50-letni državljan Belgije.

Na ravnem delu ceste je motorist začel prehitevati pred seboj vozeče vozilo. Med prehitevanjem je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 54-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Nizozemske. Ko je motorist opazil nasproti vozeče vozilo, je skušal preprečiti čelno trčenje, pri tem pa je z motornim kolesom trčil v zadnji levi del osebnega avtomobila belgijskega voznika. Po trčenju ga je odbilo še v zadnji levi del osebnega avtomobila omenjenega nizozemskega voznika.

Policisti Policijske postaje Tolmin so slovenskemu motoristu zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa (prepoved prehitevanja, kršitev 52. člena ZPrCP) izdali plačilni nalog.

Nepravilno prehitevanje je lahko tudi usodno

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so ob tej nesreči znova opozorili, da je nepravilno prehitevanje eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče, zlasti na regionalnih cestah.

"Vozniki naj prehitevajo le takrat, ko so popolnoma prepričani, da je manever varen, imajo zadostno preglednost in ga lahko izvedejo brez ogrožanja drugih udeležencev v prometu," so navedli. 

Posebna previdnost je potrebna na cestah z več ovinki, v bližini križišč, priključkov in drugih mest, kjer je preglednost omejena. Prav tako so pozvali motoriste, da hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, dosledno spoštujejo prometna pravila ter pri prehitevanju ne sprejemajo tveganih odločitev. Tudi drugi vozniki naj z rednim preverjanjem dogajanja za vozilom in pravilno uporabo smernikov prispevajo k večji varnosti vseh udeležencev cestnega prometa. "Previdna, strpna in odgovorna vožnja ostaja najpomembnejši dejavnik za preprečevanje prometnih nesreč," so še sporočili s policije.

tobogan
Novice V Moravskih Toplicah otrok po trčenju pod toboganom hudo poškodovan
Električni skiro. Nesreča.
Novice Hudi nesreči: voznika e-kolesa in e-skiroja se borita za življenje
UKOM, gasilci
Novice V Novem mestu trčila štiri vozila, cesta zaprta več ur, poškodovanih več oseb
nesreča
Novice Za hudo prometno nesrečo na Tolminskem kriv filipinski voznik avtobusa
motoristi ceste ceste nevarnost Hitrost prehitevanje prekršek policija nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.