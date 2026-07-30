Slovenski motorist je imel izjemno srečo, za las se je izognil čelnemu trčenju

Novogoriške policiste so v sredo popoldne obvestili o prometni nesreči na območju naselja Klavže na Tolminskem. V njej so bili udeleženi motorist in dva voznika osebnih avtomobilov s tujimi registrskimi oznakami.

Policisti Policijske postaje Tolmin so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 64-letni motorist, državljan Slovenije, vozil po regionalni cesti iz smeri Podbrda proti Bači pri Modreju za osebnim avtomobilom, ki ga je vozil 50-letni državljan Belgije.

Na ravnem delu ceste je motorist začel prehitevati pred seboj vozeče vozilo. Med prehitevanjem je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 54-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Nizozemske. Ko je motorist opazil nasproti vozeče vozilo, je skušal preprečiti čelno trčenje, pri tem pa je z motornim kolesom trčil v zadnji levi del osebnega avtomobila belgijskega voznika. Po trčenju ga je odbilo še v zadnji levi del osebnega avtomobila omenjenega nizozemskega voznika.

Policisti Policijske postaje Tolmin so slovenskemu motoristu zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa (prepoved prehitevanja, kršitev 52. člena ZPrCP) izdali plačilni nalog.

Nepravilno prehitevanje je lahko tudi usodno

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so ob tej nesreči znova opozorili, da je nepravilno prehitevanje eden najpogostejših vzrokov za najhujše prometne nesreče, zlasti na regionalnih cestah.

"Vozniki naj prehitevajo le takrat, ko so popolnoma prepričani, da je manever varen, imajo zadostno preglednost in ga lahko izvedejo brez ogrožanja drugih udeležencev v prometu," so navedli.

Posebna previdnost je potrebna na cestah z več ovinki, v bližini križišč, priključkov in drugih mest, kjer je preglednost omejena. Prav tako so pozvali motoriste, da hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti, dosledno spoštujejo prometna pravila ter pri prehitevanju ne sprejemajo tveganih odločitev. Tudi drugi vozniki naj z rednim preverjanjem dogajanja za vozilom in pravilno uporabo smernikov prispevajo k večji varnosti vseh udeležencev cestnega prometa. "Previdna, strpna in odgovorna vožnja ostaja najpomembnejši dejavnik za preprečevanje prometnih nesreč," so še sporočili s policije.