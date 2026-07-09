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Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
11.59

Osveženo pred

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Natisni članek
Biobanka Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke matične celice

Četrtek, 9. 7. 2026, 11.59

12 minut

Dve tretjini vzorcev celic Biobanke uničenih

Avtorji:
R. K., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Matične celice, Biobanka | Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. | Foto Shutterstock

Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev.

Foto: Shutterstock

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je sporočila, da je v vseh krioposodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle Biobanke, temperatura presegla kritično mejo. "Dve tretjini vzorcev je uničenih," je danes za STA potrdil direktor JAZMP Momir Radulović.

JAZMP je v ponedeljek na svoji spletni strani objavila, da je v vseh krioposodah v podjetju GaiaCell, kjer so vzorci matičnih celic, ki jih je hranila propadla Biobanka, temperatura presegla kritično mejo -140 stopinj Celzija. Gre za vzorce, ki jih imetniki vzorcev niso prenesli ali darovali.

To po besedah direktorja JAZMP Momirja Radulovića pomeni, da so vzorci uničeni. Ocenil je, da sta propadli dve tretjini od 4000 vzorcev propadle Biobanke, medtem ko so okoli 1300 vzorcev uspešno prenesli. Natančnih številk pa še nimajo, je poudaril.

Podjetje GaiaCell odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina

Za nadaljnje shranjevanje vzorcev je namreč potreben tekoči dušik. Podjetje GaiaCell pa je pred časom odpovedalo pogodbo z dobaviteljem plina, saj je prepričano, da bi za to moralo prejeti plačilo.

Starši so sicer pred časom zbrali denar za začasno dobavo dušika, vendar se z GaiaCell za dobavo niso uspeli dogovoriti. Direktorica Gordana Kalan Živčec je namreč med drugim zahtevala, da plačajo stroške shranjevanja vzorcev za nazaj.

Družine bodo vložile tožbene zahtevke

Odvetnica Hana Hvala iz Odvetniške družbe Vrtačnik, kjer v zadevi Biobanka zastopajo okoli 500 družin, je za STA danes pojasnila, da so njihove stranke v različnih pravnih položajih. "Vsekakor bomo preučili vse možnosti za zavarovanje njihovega pravnega položaja in vložili ustrezne tožbene zahtevke oziroma pravna sredstva," je komentirala.

Okrajno sodišče v Domžalah je sicer junija izdalo začasno odredbo, v kateri je odločilo, da je podjetje GaiaCell dolžno zagotavljati dobavo tekočega dušika za vzorce. "Tega ni storilo, ampak je preneslo zgolj vzorce za stranke, za katere smo vložili predlog, česar absolutno ne bi smelo narediti, ker ni imelo dovoljenja," je dejala Hvala. Po njenih besedah Kalan Živčec meni, da je izpolnila sklep sodišča.

Podjetje GaiaCell je po stečaju Biobanke leta 2024 začasno prevzelo vzorce matičnih celic približno 4000 otrok, čeprav ni imelo pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev.

Protestni shod staršev, na katerem so izrazili svoje nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij v zadevi Biobanka.
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