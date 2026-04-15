Več imetnikov vzorcev propadle Biobanke podjetje GaiaCell poziva, naj Izvorni celici omogoči prenos njihovih vzorcev. Od JAZMP pa pričakujejo, da bo v nasprotnem primeru naredila vse za izvršitev odločbe, ki je družbi naložila predajo vzorcev. Vztrajanje podjetja GaiaCell za povrnitev stroškov dosedanje hrambe vzorcev ocenjujejo za izsiljevanje.

Nekateri imetniki vzorcev človeških tkiv in celic, ki jih je od propadle Biobanke brez pravne podlage prevzel GaiaCell, so želeli v ponedeljek že drugič prevzeti svoje vzorce od GaiaCella. To so storili tudi v prisotnosti javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in policije, vendar zaposlenih GaiaCella ni bilo na sedežu podjetja, poslovni objekt pa je bil zaprt s kovinskimi vrati, je za STA navedlo več imetnikov vzorcev, ki niso želeli biti imenovani.

Tako tudi tokrat niso mogli izvršiti odločbe, ki jo je JAZMP izdala 20. februarja. V njej so GaiaCellu naložili, naj v petih dneh od prejema zahteve preda zadevnim ustanovam za tkiva in celice vse shranjene vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo Biobanke.

GaiaCell vzorcev Izvorni celici ne želi predati

Ena od ustanov, kamor je del imetnikov vzorcev te želelo prenesti, je Izvorna celica. Vendar tej GaiaCell vzorcev ne želi predati, saj vztraja, da ji mora Izvorna celica pred tem plačati stroške dosedanjega shranjevanja vzorcev in pripravo na njihov prenos. Direktorica GaiaCella Gordana Kalan Živčec je zatrdila, da bi izročitev vzorcev podjetju brez plačila pomenilo uveljavljenje pravic brez izpolnitve lastnih obveznosti, kar da je v nasprotju z obligacijskim zakonikom. Prenos vzorcev pa bodo omogočili podjetju Future Health, ki bo GaiaCellu plačalo za dosedanje shranjevanje vzorcev.

Odvetniška družba Vrtačnik, ki zastopa okrog 500 družin, pa je za STA nasprotno ocenila, da GaiaCell "nima nobene pravne podlage, da izročitev vzorcev pogojuje s kakršnimkoli predhodnim plačilom stroškov". JAZMP je namreč ugotovil, da je družba posest nad vzorci pridobila brez pravne podlage in brez vedenja ter kakršnegakoli soglasja otrok kot lastnikov vzorcev oziroma staršev. To pomeni, da GaiaCell nima pridržne pravice, ki jo opredeljuje obligacijski zakonik.

Odvetniška družba: GaiaCell nima pravice do povračila kakršnihkoli stroškov od staršev

Tudi sicer GaiaCell nima pravice do povračila kakršnihkoli stroškov od staršev, menijo v odvetniški družbi, saj je glede na vse okoliščine primera ravnala kot nepristni poslovodja brez naročila, ki ga določa obligacijski zakonik.

V vsakem primeru pa je družba GaiaCell posel shranjevanja matičnih celic opravljala namesto Biobanke, in ne namesto staršev, zato bi se lahko kakršnikoli zahtevki naslovili kvečjemu na Biobanko oziroma njeno stečajno maso, so še navedli.

Približno polovica staršev, ki jih zastopajo, se je sicer odločila za sklenitev nove pogodbe o shranjevanju vzorcev z eno od navedenih ustanov. Staršem so v začetku leta namreč predlagali sklenitev novih pogodb o shranjevanju vzorcev. Pri tem so poudarili, da lahko starši uveljavljajo odškodninsko odgovornost za škodo, ki so jo utrpeli s tem, ko so morali za shranjevanje vzorcev plačati ponovno.

Po prepričanju Odvetniške pisarne Vrtačnik se namreč to ne bi zgodilo, če bi JAZMP pogoje nadomestnega shranjevanja vzorcev skrbno preverjala in če bi opravljanje dejavnosti dovolila samo zasebnim subjektom, ki bi izpolnjevali zakonske pogoje o zagotovljeni nadomestni hrambi.

Na potezi je ponovno JAZMP

Zdaj je po mnenju odvetniške družbe na potezi ponovno JAZMP. Skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku mora zagotoviti prisilno izvršitev lastne odločbe. Zakon agencijo pooblašča za izvršitev odločbe na način neposredne fizične prisilitve, menijo. "To v praksi pomeni, da ima JAZMP skladno s prostim preudarkom na razpolago vsa možna dejanja neposredne fizične prisile, ki bi se izkazala za potrebna za izvršitev odločbe, torej predajo vzorcev, vključno z fizičnim vstopom v poslovne prostore družbe GaiaCell," so še zapisali v družbi.

STA odgovore JAZMP še čaka.