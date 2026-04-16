Na. R., STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
17.08

Zaradi nesodelovanja GaiaCella zelena luč JAZMP tudi za nasilni vstop

Matične celice, Biobanka | Javna agencija je v spremstvu policije, predstavnikov Izvorne celice in poljske ustanove za tkiva in celice PBKM, pri kateri želi Izvorna celica shranjevati vzorce, odločbo v ponedeljek že želela izvršiti, vendar so bili poslovni prostori GaiaCella zaprti, dostop v stavbo pa ni bil mogoč.

Javna agencija je v spremstvu policije, predstavnikov Izvorne celice in poljske ustanove za tkiva in celice PBKM, pri kateri želi Izvorna celica shranjevati vzorce, odločbo v ponedeljek že želela izvršiti, vendar so bili poslovni prostori GaiaCella zaprti, dostop v stavbo pa ni bil mogoč.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je v sklepu o izvršbi odločbe, ki ga je pridobila STA, dovolila "nasilni vstop v poslovne prostore" podjetja GaiaCell, ki shranjuje vzorce propadle Biobanke. Za to so se odločili, ker GaiaCell podjetju Izvorna celica kljub odločbi JAZMP ne dovoli prenosa celic.

JAZMP je 20. februarja izdala odločbo, v kateri je GaiaCellu naložila, naj v petih dneh od prejema zahteve preda zadevnim ustanovam za tkiva in celice vse shranjene vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo Biobanke.

Ena od ustanov, kamor je nekaj sto imetnikov vzorcev te želelo prenesti, je Izvorna celica. Vendar tej GaiaCell vzorcev ne želi predati, saj vztraja, da ji mora Izvorna celica pred tem plačati stroške dosedanjega shranjevanja vzorcev in pripravo na njihov prenos. GaiaCell je namreč od Biobanke prevzela vzorce okoli štiri tisoč imetnikov, čeprav za to ni imela pravne podlage.

JAZMP je v sklepu o izvršbi odločbe, ki ga je podjetju GaiaCell po informacijah STA vročila danes, zapisala, da izvršbo dovolijo na način, da podjetje Izvorna celica samo poišče vzorec in pripadajočo dokumentacijo, preveri ustreznost podatkov in prestavi vzorec v svojo krioposodo.

JAZMP: To je edini mogoči način 

Pri tem so navedli, da se med 14. in 24. aprilom dovoli "nasilni vstop v poslovne prostore" GaiaCella, kjer so krioposode s shranjenimi vzorci človeških tkiv in celic, ki jih je shranjevala Biobanka.

Dovoli se tudi vstop v pisarne z dokumentacijo, vključno z menjavo ključavnic, v navzočnosti uradnih oseb in policije. Poleg tega pa se dovoli "vlom v krioposode in omare, kjer so shranjeni vzorci in dokumentacija, če bo to potrebno".

JAZMP je v obrazložitvi sklepa napisala, da je nasilen vstop "edini mogoči način, da se odločba sploh izvrši". V obrazložitvi so se sklicevali na zakon o upravnem postopku, ki določa, da se, če se izvršba ne more opraviti, ta lahko opravi tudi z neposredno fizično prisilitvijo.

Direktorica GaiaCella Gordana Kalan Živčec je danes za STA dejala, da se vstopu izvrševalcev odločbe v prostore podjetja ne bodo upirali, čeprav je prepričana, da za prenos vzorcev brez plačila stroškov ni podlage.

Novice Več imetnikov vzorcev poziva GaiaCell, naj Izvorni celici omogoči prenos njihovih vzorcev
Novice Ogrožena večina vzorcev propadle Biobanke
