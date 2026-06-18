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Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
16.06

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protest Biobanka

Četrtek, 18. 6. 2026, 16.06

11 minut

Protest pred ministrstvom zaradi nestrinjanja z delovanjem institucij v zadevi Biobanka

Avtorji:
D.K., STA

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Protestni shod staršev, na katerem so izrazili svoje nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij v zadevi Biobanka. | Shoda pred ministrstvom za zdravje se je udeležilo okoli 20 staršev. Predstavnika staršev Matjaž Tavčar in Saša Kancler sta dejala, da se počutijo nemočno in razočarano, saj so matične celice shranili v dobri veri, da bodo za otroka naredili nekaj dobrega. | Foto STA

Shoda pred ministrstvom za zdravje se je udeležilo okoli 20 staršev. Predstavnika staršev Matjaž Tavčar in Saša Kancler sta dejala, da se počutijo nemočno in razočarano, saj so matične celice shranili v dobri veri, da bodo za otroka naredili nekaj dobrega.

Foto: STA

Imetniki vzorcev propadle Biobanke so na protestnem shodu pred ministrstvom za zdravje izrazili nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij. Opozorili so, da direktorica podjetja GaiaCell, ki shranjuje vzorce, Gordana Kalan Živčec ne dovoli dostopa in polnjenja že plačanega plina, kar pomeni, da bodo celice najkasneje do ponedeljka propadle.

Predstavnik staršev Goran Kotnik je v nagovoru dejal, da so starši zbrali denar za plačilo plina za več mesecev, ki so ga nakazali podjetju Istrabenz. A Gordana Kalan Živčec Istrabenzu preprečuje dostop, da bi plin napolnil. "Ne vemo, zakaj blokira dostop, ali hoče prikriti, da so te celice v resnici že propadle, ali hoče prekriti to, da so te celice kam izginile. Tak problem smo namreč že imeli pred časom, ko so nekateri starši hoteli celice prenesti, pa teh vzorcev tam ni bilo več," je dodal.

Denar so nakazali tudi javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), "ki ima veljavno odločbo, da mora te celice pomagati vzdrževati, pa je prej kot v dveh urah denar nakazala nazaj", ter stečajnemu upravitelju in Istrabenzu. Po njegovih besedah se tudi JAZMP, ki bi morala ukazati, da naj GaiaCell plin sprejme in celice vzdržuje, ne odziva.

Protestni shod staršev, na katerem so izrazili svoje nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij v zadevi Biobanka. | Foto: STA Foto: STA Pojasnil je, da eno polnjenje plina zadostuje za teden dni, nazadnje pa so ga napolnili prejšnji petek. Jutri je tako zadnji dan za novo polnjenje, zato so želeli s shodom ministra za zdravje Tadeja Ostrca prositi, "naj nekaj naredi". Pričakujejo, da bo minister poskrbel, da bo JAZMP začela opravljati svoje delo, saj mora skrbeti za nadaljnje vzdrževanje celic.

"Prejšnja ministrica je ščitila delovanje skorumpiranih uradnikov, zdaj pa je prišel novi minister, ki obljublja, da bo pometel s korupcijo. Zdaj ima odlično priložnost, da pomete s korupcijo in reši eno večjih afer v slovenskem zdravstvu," je dejal.

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Kotnik je opozoril, da je JAZMP do zdaj s svojim delovanjem Kalan Živčec omogočala, da je celice ohranjala v svojem podjetju in zanje poskušala izsiliti veliko višje zneske, kot znašajo dejanski stroški. Spomnil je, da je Kalan Živčec za medije dejala, da plin stane deset tisoč evrov na teden, a v resnici stane od pet tisoč do šest tisoč evrov na mesec.

Če bodo celice propadle, bodo sprožili ustrezne postopke

V Odvetniški družbi Vrtačnik pa zahtevajo, da se izvrši odločba JAZMP, ki družbi GaiaCell nalaga, da stori vse za ohranitev celic, ministrstvo pa naj v skladu s pristojnostmi ravna v smeri izvršitve te odločbe, je na shodu povedal odvetnik Urban Vrtačnik. Če bodo celice propadle, bodo ocenili civilno in kazensko odgovornost ter sprožili ustrezne postopke.

Protestni shod staršev, na katerem so izrazili svoje nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij v zadevi Biobanka. | Foto: STA Foto: STA Starši so danes želeli sprejem na ministrstvu, a so jim z ministrstva sporočili, naj pošljejo pisno vlogo. "Glede tega smo zelo začudeni, ker smo v preteklih tednih in dnevih na ministrstvo poslali nešteto dopisov, tako da je težko sprejeti, da z zadevo niso seznanjeni," je medijem povedal Vrtačnik.

Starši nemočni in razočarani

Shoda pred ministrstvom za zdravje se je udeležilo okoli 20 staršev. Predstavnika staršev Matjaž Tavčar in Saša Kancler sta dejala, da se počutijo nemočno in razočarano, saj so matične celice shranili v dobri veri, da bodo za otroka naredili nekaj dobrega. Tavčar je dodal, da se mu je zdela naložba v matične celice smiselna tudi zaradi vseh varnostnih zagotovil.

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Z JAZMP so pred protestom za STA sicer sporočili, da niso pristojni za posredovanje pri dogovorih o financiranju dejavnosti shranjevanja človeških tkiv in celic ali pri izvajanju teh dejavnosti, zato finančnih transakcij, vezanih na zagotavljanje sredstev za dodatne dobave tekočega dušika, ne bodo izvajali.

Protestni shod staršev, na katerem so izrazili svoje nestrinjanje z delovanjem pristojnih institucij v zadevi Biobanka. | Foto: STA Foto: STA Dodali so, da so odvetniški družbi Vrtačnik že večkrat predlagali, da se za zagotovitev nadaljnjih dobav tekočega dušika dogovorijo neposredno s podjetjema GaiaCell in Istrabenz. Lastniki vzorcev, ki jih shranjuje GaiaCell, pa morajo skleniti pogodbo z enim od ponudnikov, ki je vzorce še pripravljen sprejeti in jih je tudi zmožen prenesti v svojo posest v obdobju, ko je tekoči dušik še na voljo.

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Minister Ostrc pa je ob današnjem obisku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec dejal, da je s problematiko seznanjen in da razume zaskrbljenost staršev, ki morajo dobiti jasne, transparentne in nedvoumne odgovore. "Kolikor je meni znano, gre za odnos z zasebnim ponudnikom. Tukaj imamo pristojne inštitucije, ki imajo določene pristojnosti, in jaz verjamem in jih pozivam, da te pristojnosti tudi opravljajo," je povedal.

protest Biobanka
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