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Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
8.48

Osveženo pred

14 minut

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Lee Kang-in Atletico Madrid nogometna tržnica

Četrtek, 9. 7. 2026, 8.48

14 minut

Nogometna tržnica, 9. julij

Oblak bo dobil novega soigralca: Lee Kang-in se seli za 40 milijonov

Avtorji:
A. T. K., STA

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Lee Kang-in | Lee Kang-in se bo iz PSG preselil k Atleticu iz Madrida, kjer bo soigralec Jana Oblaka. | Foto Guliverimage

Lee Kang-in se bo iz PSG preselil k Atleticu iz Madrida, kjer bo soigralec Jana Oblaka.

Foto: Guliverimage

Južnokorejski napadalec Lee Kang-in bo nogometno kariero nadaljeval v Španiji. 25-letnik bo za 40 milijonov evrov zamenjal francoski PSG za španski Atletico Madrid, ki ga kot kapetan vodi Slovenec Jan Oblak.

Lee Kang-in je leta 2023 na Park princev prišel iz Mallorce in s PSG dvakrat osvojil ligo prvakov in trikrat francosko prvenstvo.

Za PSG je na 124 tekmah dosegel 16 golov, vendar je bila njegova minutaža pod vodstvom Luisa Enriqueja omejena, januarja pa je utrpel tudi poškodbo stegna, ki je dodatno zmanjšala njegov prispevek na igrišču.

Lee je zadnjega od svojih 50 nastopov za korejsko reprezentanco zbral na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki, na katerem je Južna Koreja obstala v skupinskem delu.

PSG je napadalca Goncala Ramosa za 74 milijonov evrov že prodal Milanu, viri pa za AFP navajajo, da se dvakratni evropski prvaki pogajajo z Maghnesom Akliouchejem iz Monaca in Yanom Diomandejem iz RB Leipziga.

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