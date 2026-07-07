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Avtor:
STA

Torek,
7. 7. 2026,
11.44

Osveženo pred

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Natisni članek
NK Mura 1. SNL Alen Kozar nogometna tržnica

Torek, 7. 7. 2026, 11.44

31 minut

Nogometna tržnica, 7. julij

Mura predstavila odmevno okrepitev

Avtor:
STA

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Alen Kozar | Alen Kozar se vrača v Muro. | Foto Aleš Fevžer

Alen Kozar se vrača v Muro.

Foto: Aleš Fevžer

Pri slovenskem nogometnem prvoligašu iz Murske Sobote Muri sestavljajo igralski mozaik za naslednjo sezono. Danes so predstavili novo okrepitev. Na stadion Fazanerija se vrača nekdanji šampionski kapetan Alen Kozar, ki je s črno-belimi podpisal enoletno pogodbo, so sporočili iz Mure.

Kozar sodi med trojico, ki so z Muro prehodili pot od tretje lige do pokalnega in državnega naslova ter velike zmage nad Tottenhamom v konferenčni ligi, so okrepitev predstavili pri osmouvrščeni ekipi slovenske prve lige v minuli sezoni.

Enaintridesetletnik je kot kapetan v sezonah 2019/20 in 2020/21 dvignil pokala za slavje Mure v pokalu in prvenstvu, skupno je v dresu Mure zbral 146 nastopov v vseh tekmovanjih in dodal 12 zadetkov in štiri asistence.

V začetku leta 2023 je oblekel dres singapurskega prvoligaša Balestier Khalsa, za katerega je zbral 56 nastopov. Pot ga je nato vodila še v bosansko Slogo, nazadnje pa je bil na Cipru član prvoligaša Enosis Neon Paralimni.

Trener Mure Mitja Mörec je bil v izjavi za klub navdušen: "Alen po karakterju povsem ustreza našim zahtevam, njegov prihod pa je pomemben tako za igrišče, kot za slačilnico."

"Imel sem željo po vrnitvi v Muro in ji pomagati tako na igrišču kottudi mladim nogometašem z izkušnjami, ki jih imam. Pred nami je zagotovo naporna sezona, verjamem pa, da lahko pridemo do dobrih rezultatov. Veselim se ponovnega igranja v Fazaneriji in verjamem v pot, ki si jo je klub zastavil pred začetkom te sezone," pa je po podpisu pogodbe za klubsko spletno stran dejal Kozar.

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