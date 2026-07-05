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Avtor:
STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
13.14

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Hanus Sorensen 1. SNL NK Aluminij NK Celje nogometna tržnica

Nedelja, 5. 7. 2026, 13.14

39 minut

Nogometna tržnica, 5. julij

Uradno: Denzel Dumfries je novi član madridskega Reala

Avtor:
STA

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Denzel Dumfries, Inter | Denzel Dumfries se seli k madridskemu Realu. | Foto Reuters

Denzel Dumfries se seli k madridskemu Realu.

Foto: Reuters

Španski nogometni velikan Real iz Madrida je potrdil prestop nizozemskega reprezentančnega bočnega branilca Denzla Dumfriesa iz italijanskega Interja. Tridesetletni Nizozemec je podpisal štiriletno pogodbo, prestop pa je ovrednoten na 20 milijonov evrov.

"Real Madrid in Inter Milano sta dosegla dogovor o prestopu Denzla Dumfriesa. Z našim klubom je podpisal pogodbo do 30. junija 2030," je v sporočilu za javnost zapisal španski kraljevski klub.

Dumfries se je zasedbi iz lombardijske prestolnice pridružil leta 2021, pred tem je v domovini igral za Sparto Rotterdam, Heerenveen in PSV Eindhoven.

Za Inter je odigral 207 tekem, na njih je dosegel 27 golov in osvojil osem lovorik.

"Pet let nepozabnih trenutkov. Ljubezen in podporo navijačev je vedno vračal z odločnostjo, borbenostjo in predanostjo na igrišču," so po odhodu Dumpfriesa zapisali pri Interju, ki je v minuli sezoni v Italiji osvojil državni in pokalni naslov.

Hanus Sorensen na posojo v Aluminij

Hanus Sorensen je deveta poletna okrepitev slovenskega prvoligaškega kluba Aluminij. Petindvajsetletni desni bočni branilec prihaja v Kidričevo kot posojen nogometaš Celja, je zapisala omenjena slovenska ekipa.

Petindvajsetletni reprezentant Ferskih otokov je zadnje leto in pol član Celja, za aktualne državne prvake je vknjižil skupaj trinajst nastopov. Minulo sezono je kot član grofov bil na posoji pri kranjskem Triglavu, kjer je v enaindvajsetih nastopih mrežo nasprotnikov zatresel štirikrat. Največ nastopov v svoji karieri je vknjižil za domači Torshavn, za katerega je vknjižil sedeminosemdeset nastopov, ob tem pa devetim zadetkom dodal še dvaindvajset zadetkov.

 Hanus Sorensen se iz Celija seli v Kidričevo. | Foto: NK Aluminij  Hanus Sorensen se iz Celija seli v Kidričevo. Foto: NK Aluminij

Sorensen je bil član vseh mlajših selekcij Ferskih otokov, za člansko reprezentanco pa je vknjižil skupaj osemindvajset nastopov, ob tem pa mrežo nasprotnih reprezentanc zatresel petkrat.

V svojem prvem intervjuju, kot igralec rdeče-belih, je Sorensen dejal, da je v teh nekaj dneh spoznal ekipo in da je videl precej kakovosti.

"Z ekipo sem nekaj dni in prvi vtisi so, da gre za zelo dobro skupino fantov, zelo prijetnih, skromnih in delovnih. Gledal sem tekmo proti Partizanu in videl ogromno kakovosti. Slovenski nogomet je zelo kakovosten, ni lahko igrati prve lige, nekaj tekem sem igral za Celje, zelo zahtevna liga. Lansko leto sem igral v drugi ligi, ki je nekoliko lažja, ampak vsaka tekma je težka, vsaka tekma je za vsakogar pomembna. Ni veliko časa za počitek, je trdo delo ves čas. Seveda upam, da bom tudi tukaj v Kidričevem zadeval, dajal asistence. Seveda bom poskušal dati vse od sebe, da zmagamo vsako tekmo z Aluminijem," pravi Sorensen.

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