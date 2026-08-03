Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
6.02

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
policija promet promet Hitrost vožnja nevarnost žrtve kontrola prometa

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 6.02

23 minut

Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
slovenska policija | Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. | Foto STA

Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah.

Foto: STA

Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Nadzorovali pa bodo po metodologiji veriga, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj, so zapisali na GPU.

Nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje še vedno ne prilagodijo omejitvah hitrostim, svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste. Opozarjajo tudi na prilagoditev zaradi preglednosti na cesti, gostoti, drugim značilnostim promet in vremenskim razmeram. Ne zavedajo se, da je dovolj le trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša prekoračitev hitrosti.

Višje kot so hitrosti, hujše so posledice prometnih nesreč

Letos se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 2005 prometnih nesreč. V njih je umrlo 23 udeležencev, 204 so bili hudo telesno poškodovani, 950 pa lažje. Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se zgodi na cestah v naselju in regionalnih cestah, so dodali.

Za primerjavo se je lani zgodilo 2071 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 22 udeležencev, 233 je bilo hudo, 1028 pa lažje telesno poškodovanih.

Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Kljub temu bodo policisti še okrepili aktivnosti na tem področju.

policija, policist motorist
Novice Groza v Kranju: ob parkiranem vozilu našli moško in žensko truplo
jadralno padalstvo
Novice V dolini Soče na drevesih obviselo več padalcev
romsko naselje
Novice V romskih naseljih rušijo črne gradnje: na terenu tudi policija
tobogan
Novice Policija prosi za pomoč: po trku z otrokom na bazenu iščejo žensko
policija promet promet Hitrost vožnja nevarnost žrtve kontrola prometa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.