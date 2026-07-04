V Mariboru so po vrnitvi Zlatka Zahovića in trenerja Darka Milanića predstavili novo okrepitev. V vrste štajerskega kluba se vrača Jan Mlakar, ki bo tretjič v karieri oblekel vijolični dres, v dogovoru o posoji iz Pise do konca sezone 2026/27 z možnostjo odkupa.

"Nekatere zgodbe se ne končajo. Samo čakajo na novo poglavje. Vijol’čni spomini postajajo vijol’čna sedanjost in prihodnost. Jan Mlakar je spet eden izmed nas. V dveh vijol’čnih etapah je pustil globoko sled (72 tekem, 37 golov, državni prvak v sezoni 2018/19 in najboljši strelec državnega prvenstva 2020/21). Vrača se, da zariše še globljo," so okrepitev predstavili pri Mariboru.

"Povečali smo raznovrstnost v napadu s preverjeno kakovostjo, predvsem pa z igralcem, ki se poistoveti s klubom, navijači in vsem, kar predstavlja NK Maribor. Jan je v najboljših nogometnih letih, od njega veliko pričakujemo, mi pa bomo naredili vse, da se bo tukaj zelo dobro počutil in izrazil svoje nogometne kvalitete. Dobro ve, kam prihaja. Pozna Ljudski vrt, pozna navijače in klub, v katerem je ostal zapisan z velikimi črkami. Tako klubska kot njegova odločitev o ponovnem sodelovanju je spontana," je ob zagotovilu velikega ulova za novo vijol’čno obdobje poudaril športni direktor Zlatko Zahović.

Odkar je odšel, je ob vmesni vrnitvi v Brighton nova, dragocena spoznanja pridobil pri Hajduku, Pisi in Amiensu, reprezentančni karieri pa je dodal udeležbo na evropskem prvenstvu ter med pestrim popotovanjem v Nemčiji na vseh štirih tekmah (proti Danski, Srbiji, Angliji in Portugalski) dobil priložnost v začetni enajsterici.

"Z ene strani je enostavno, kar se tiče prilagajanja, saj s tem ne bom izgubljal časa. Po drugi strani pa gre tudi za odgovornost, ker sem prišel nazaj z željo, da te stvari še nadgradim. Dogajanje v Ljudskem vrtu sem spremljal, kolikor sem lahko. Nekaj igralcev poznam, z nekaterimi smo že prej igrali skupaj, ostale bom še spoznal. Veliko stvari sem slišal tudi od brata, že prej pa sem bil veliko v stiku z Janom Repasom, tako da sem bil nekako ves čas vpet v to zgodbo. Res nimam občutka, da je minilo že toliko časa, odkar sem bil nazadnje tukaj. Ko je brat pozimi podpisal, sem bil seveda zelo vesel zanj, ker sem vedel, v kakšen klub prihaja in kako je tukaj za vse poskrbljeno na najvišji ravni. Zdaj pa sem še toliko bolj vesel, da sem tudi jaz tukaj. Verjamem v zgodbo, verjamem v klub," je dejal 27-letni nogometaš.

"Najprej se moram seveda spet vrniti v tekmovalni ritem. Kdaj bo to, bodo odločili kondicijski štab oziroma trener in njegovi pomočniki. Jaz se počutim dobro, to poletje sem izkoristil za fizično pripravo. Verjetno bom prvih nekaj dni delal nekoliko bolj prilagojeno, ampak ciljam na to, da bom za prvo tekmo že na dobri ravni. S klubom pa moramo vsi skupaj delati majhne korake, najti stabilnost in poskrbeti, da bodo gledalci, ki bodo prišli na stadion, začeli uživati. Da bodo videli, da se borimo in da dajemo vse od sebe. Obenem pa se moramo zavedati, da bodo morda prišli tudi kakšni slabši rezultati, včasih tudi porazi. Ampak ves čas moramo ostati res osredotočeni, z namenom, da gremo po naši začrtani poti in verjamemo v to, kar delamo. To je namreč tudi edina pot, ki na koncu pripelje do rezultata."

Že prej so se ekipi pridružili vratar Ivan Lainović, Miha Blažič in Behar Feta.

Matjaž Rozman je na omrežju zapisal, da je želel ostati pri Aluminiju, a je očitno postal klubu odveč. Foto: Jure Banfi

Rozman: V očeh kluba sem postal nekdo, ki je odveč

Od pokalnega prvaka NK Aluminij pa se poslavlja izkušeni vratar Matjaž Rozman, ki je na družbenem omrežju zapisal, da je želel ostati v klubu, a je očitno postal nekdo, ki je odveč.

"Dragi navijači. Hvala za vso podporo v času, ki sem ga preživel v klubu. Zelo rad sem igral tukaj in ponosen sem, da sem bil del ekipe, ki je osvojila pokal in se uvrstila v evropska tekmovanja. V klubu sem se zelo dobro počutil in užival. Žal pa v zadnjem obdobju komunikacija in odnos nista bila na ravni, ki bi si jo želel. Moja želja je bila, da ostanem in podaljšam svojo kariero ter zaigram evropske tekme. To bi bilo zame nekaj izjemnega. Žal pa mi to ni bilo omogočeno, saj sem v očeh kluba postal nekdo, ki je odveč. Klub in navijači boste vedno ostali v mojem lepem spominu," je svoj pogled na dogajanje v klubu predstavil 39-letnik.