Več kot 2.500 metrov nad morjem smo na električni polnilnici ujeli trenutno še zamaskirani Mercedesov športni SUV, ki na ceste prihaja prihodnje leto.

V avstrijskih Alpah se je na testiranjih pokazal še vedno zamaskiran prototip novega športnega terenca Mercedes-AMG GT SUV. Gre za enega najpomembnejših prihodnjih modelov AMG, ki na ceste prihaja prihodnje leto. Testni avtomobil smo ujeli na cesti proti Grossglocknerju, kjer se je nato tudi ustavil na eni izmed električnih polnilnic.

Foto: Metka Prezelj

Po štirivratni limuzini AMG še športni terenec

Mercedes-AMG intenzivno razvija svoj novi samostojno zasnovani električni športni terenec, ki bo na ceste pripeljal leta 2027. Čeprav je prototip še vedno prekrit s kamuflažo, so že vidni serijski žarometi in osnovne oblikovne poteze, ki nakazujejo prihod novega paradnega modela športne divizije Mercedesa.

Po velikosti bo novi model umeščen med EQE SUV in EQS SUV, oblikovno pa bo prevzel elemente štirivratne električne limuzine AMG.

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Kaj zmore najnovejša štirivratna limuzina AMG? To je smernica tudi za SUV …

Čeprav Mercedes-AMG tehničnih podatkov za športni terenec še ni razkril, bo ta predvidoma uporabljal enak pogonski sklop kot nova štirivratna električna limuzina AMG GT.

Njena osnova je nova 800-voltna arhitektura AMG.EA, vrhunec pa predstavlja baterija z neposrednim hlajenjem celic, katere razvoj je navdihnila tehnologija iz formule 1. Mercedes obljublja bistveno bolj stabilno zmogljivost pri večjih obremenitvah in izjemno hitro polnjenje.

Največja moč polnjenja presega 600 kilovatov, kar pomeni, da je mogoče v desetih minutah pridobiti do 460 kilometrov dosega, polnjenje baterije od 10 do 80 odstotkov pa traja približno 11 minut.

Pogon sestavljajo trije elektromotorji z aksialnim pretokom – dva na zadnji osi in eden spredaj. V osnovni različici razvije sistem 600 kilovatov (816 “konjev”), zmogljivejša različica pa med funkcijo Launch Control doseže kar 860 kilovatov (1.169 “konjev”). Do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,1 sekunde, največja hitrost pa z doplačilnim paketom znaša 300 kilometrov na uro.

Če bo športni terenec res prevzel enako tehnologijo, bo postal eden najzmogljivejših električnih SUV-jev in neposreden tekmec prihajajočemu električnemu porscheju cayenne ter lotusu eletre R.

Foto: Metka Prezelj

Foto: Metka Prezelj Foto: Metka Prezelj