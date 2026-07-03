Zahović ne počivaprv Maribor prihaja nekdanji up Crvene zvezde

Tretji novinec Maribora v tem prestopnem roku je Ivan Lainović, v Beogradu rojeni vratar s srbskim in hrvaškim potnim listom. Je produkt šole Crvene zvezde, nazadnje je branil za Čukarički. Pestro je tudi na mednarodnem odru. Po Milanu in Juventusu bo Massimiliano Allegri vodil še enega italijanskega nogometnega velikana - Napoli. Na mestu trenerja bo nasledil Antonia Conteja, ki je po dveh sezonah zapustil položaj. Novega trenerja je pri Al Nassru dobil tudi Cristiano Ronaldo.

Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič je ob predstavitvi novinca pojasnil, da gre za načrtno krepitev vratarske vrste.

"Pripeljali smo še enega nadarjenega fanta. Je naložba za prihodnost, pripeljali smo ga z namenom zaostritve konkurence med vratnicama. Po naših pridobljenih informacijah gre za zelo nadarjenega vratarja, ki je pri moštvu Čukaričkega že dobil priložnost v članski konkurenci," je dejal športni direktor Maribora Zlatko Zahovič.

Ivan Lainović prav danes praznuje 21. rojstni dan: "Lepšega darila si ne bi mogel zaželeti. Vesel sem, da postal član Maribora, toda s tem se ne nameravam zadovoljiti. Vem, da sem prišel v klub z bogato tradicijo, kjer me čaka zahtevna naloga, a sem pripravljen na vse izzive," je za spletno stran kluba dejal Lainović.

Iz tabora prvakov iz Celja, pa so sporočili, da so za tri leta podaljšali pogodbo s Hrvatom Ivanom Vidovićem. To pa ne pomeni, da bo v klubu tudi ostal, saj ga je posodil mostarskemu Zrinjskemu, ki ga po novem vodi Simon Rožman. Na klopi je Slovenec zamenjal nekdanjega hrvaškega reprezentanta Igorja Štimca.

Koper pa je leto pred iztekom pogodbe zapustil kapetan Maj Mittendorfer, preselil se je v v vrste manj znanega kazahstanskega kluba po imenu Elimai, ki je v domačem prvenstvu v lanski sezoni zasedel četrto mesto.

Allegri novi trener Napolija

"Napoli pozdravlja Massimiliana Allegrija kot glavnega trenerja prve ekipe," so zapisali pri neapeljskem klubu in uradno potrdili imenovanje, ki ga je italijanski tisk že tedne obravnaval kot dogovorjeno stvar.

Oseminpetdesetletni Allegri, ki je pred tem vodil Juventus (2014 - 2019 in 2021 - 2024) ter Milan (2010 - 2014 in 2025 - 2026), je s klubom, ki je leta 2026 osvojil naslov italijanskega podprvaka, podpisal triletno pogodbo do leta 2029.

Massimiliano Allegri Foto: Reuters

Čeprav ga njegovi dosežki - pet naslovov italijanskega prvaka in dva nastopa v finalu lige prvakov z Juventusom ter en naslov prvaka z Milanom - uvrščajo med najboljše italijanske trenerje, je bila njegova vrnitev k rossonerom minulo poletje popoln neuspeh.

Njegova ekipa je od marca dalje doživela strm padec po lestvici in sezono v italijanskem prvenstvu končala na petem mestu. Uvrstitev v ligo prvakov je zapravila v zadnjem, 38. krogu po domačem porazu z 1:2 proti Cagliariju. Dan po tem polomu, 25. maja, so pri Milanu Allegrija odpustili.

Sprememba pri Al Nassru

Avstralski strateg Ange Postecoglou je novi trener Al Nassra, pri katerem igra portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo.

Avstralec je nazadnje deloval pri Nottingham Forestu, ki ga je po seriji slabih rezultatov odpustil sredi lanskega oktobra po vsega mesecu in pol na čelu kultnega angleškega prvoligaša.

Pred tem je vodil Tottenham in ga popeljal do lovorike v evropski ligi v sezoni 2024/25. Londončani so se mu kljub osvojeni lovoriki po slabem izkupičku v prvenstvu odrekli.

Potem ko je pred tem vodil številne avstralske klube ter japonsko Jokohamo in škotski Celtic, se zdaj Postecoglou podaja v Savdsko Arabijo. Tam bo vajeti Al Nassra prevzel od Jorgea Jesusa, ki je moštvo zapustil po osvojenem naslovu prvaka.

Foto: Guliverimage

Nemški reprezentant Brown odslej za Bayern

Nogometaši Bayerna so dobili še drugo veliko okrepitev. Potem ko se jim je pred dnevi pridružil Maročan Ismael Saibari, je vodstvo kluba danes sporočilo, da je podpisalo petletno pogodbo še z nemškim reprezentantom Nathanielom Brownom, poroča nemška agencija dpa.

Branilec je doslej igral za Eintracht iz Frankfurta, nekaj časa tudi pod taktirko Španca Alberta Riere, nekdanjega trenerja Olimpije in Celja. Odškodnina za Browna je znašala 55 milijonov evrov.

Brown je Bayern označil za enega najboljših klubov na svetu in dejal, da so ga pogovori s trenerjem Vincentom Kompanyjem prepričali, da se je odločil za prestop.

"Vedno sem sanjal o igranju za največje naslove na najvišji ravni, postavljam si najvišje cilje in želim vsak dan iz sebe izvleči maksimum," je ob podpisu pogodbe dejal Brown.

Športni direktor Bayerna Max Eberl je pohvalil Brownov hiter razvoj, zatrdil je, da ima igralec še vedno veliko potenciala za izboljšanje in da ga je klub pripeljal predvsem za prihodnost.

Brown se je leta 2024 pridružil Frankfurtu iz Nürnberga za tri milijone evrov. V prejšnji sezoni je odigral vse tekme Frankfurta v bundesligi razen ene, na 33 tekmah je dosegel štiri gole ter prispeval štiri podaje.

Ake se iz Cityja seli v Fenerbahče

Nizozemski nogometni reprezentant Nathan Ake po šestih letih zapušča Manchester City in se seli k Fenerbahčeju. Enaintridesetletni branilec je imel še eno leto pogodbo s klubom iz Manchestra, kjer pa v zadnjem času ni bil v prvem planu. Turki vrednosti prestopa niso sporočili, prav tako ne dolžine pogodbe.

Nizozemec je s Cityjem, v katerega se je leta 2020 preselil iz Bournemoutha, osvojil ligo prvakov, štiri naslove državnih prvakov, dva pokala FA in dva ligaška pokala.

"Dogovorili smo se o prestopu, podpisali pogodbo, Nathan se bo ekipi pridružil ekipi na pripravah v Avstriji," so sporočili iz Fenerbahčeja.

Ake je nastopil na treh od štirih tekem Nizozemske na svetovnem prvenstvu, na dveh je bil v začetni postavi. Na tekmi, ki je bila zadnja za Nizozemce, proti Maroku je bil ekipi do 71. minute, tako da ni sodeloval pri streljanju enajstmetrovk.

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