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Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
5.57

Osveženo pred

30 minut

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Natisni članek
gasilci požar Bovec gašenje gozd

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 5.57

30 minut

Na Bovškem nadaljevanje gašenja lokaliziranega požara #foto

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
požar v Bovcu | Pojavila so se dodatna žarišča in na terenu bodo znova gasilci s podporo. | Foto Gasilska zveza Slovenije/Facebook

Pojavila so se dodatna žarišča in na terenu bodo znova gasilci s podporo.

Foto: Gasilska zveza Slovenije/Facebook

Gasilci so v nedeljo lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni.

Gasilcem je v nedeljo požar uspelo spraviti pod nadzor. Popoldne so prekopavali obroč okoli požarišča in zalivali posamezna žarišča.

Danes se bosta vodu iz Severnoprimorske regije pridružila še en vod in dva oddelka iz Gorenjske gasilske regije, so napovedali v Gasilski zvezi Slovenije.

požar v Bovcu | Foto: Gasilska zveza Slovenije/Facebook Foto: Gasilska zveza Slovenije/Facebook

V nedeljo je bilo na terenu 117 gasilcev s 37 vozili. Iz zraka so helikopter Slovenske vojske in air tractorja odvrgli preko 120.000 litrov vode, so navedli v centru za obveščanje v Upravi RS za zaščito in reševanje.

Požar na Planji | Foto: Gasilska zveza Bovec Foto: Gasilska zveza Bovec Požar na Planji | Foto: Gasilska zveza Bovec Foto: Gasilska zveza Bovec

Na požarišče na Planji na Bovškem je nedeljo popoldne prišel tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem, ki so bili od začetka gašenja zraven - gasilcem, civilni zaščiti in Slovenski vojski. Po njegovi oceni je šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja.

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