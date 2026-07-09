Pevka Kaja Humski, glavna pevka ansambla S.O.S. kvintet, ki je kot spremljevalna pevka sodelovala tudi s Fehtarji, je na družbenem omrežju razkrila, da s partnerjem Miho pričakujeta otroka.

"Najino zadnje poletje v dvoje," je ob videoposnetku na plaži zapisala pevka Kaja Humski in na fotografijah delila tudi majhne copatke za novorojenčka. Priljubljena pevka ansambla S.O.S. kvintet in učiteljica petja, ki je nekdaj kot spremljevalna pevka sodelovala tudi s Fehtarji, je veselo novico s sledilci delila kar z dopusta.

Humski, ki je po poklicu profesorica razrednega pouka, je že dve leti v zvezi z vinarjem iz Slovenskih Konjic Miho Založnikom. Za Slovenske novice je povedala, da je bilo veselje po tem, ko je izvedela za nosečnost, nepopisno, saj sta si s partnerjem že dolgo želela ustvariti družino. "Zares se izjemno veseliva trenutkov, ko bova spoznala novega družinskega člana ali članico," je dodala.

Trenutno pevka z ansamblom še aktivno nastopa po slovenskih odrih in veselicah, prihodnje leto pa se bo od odrov začasno poslovila in se posvetila družini, člani njene skupine pa bodo morali poiskati zamenjavo zanjo.