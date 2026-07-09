Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
9. 7. 2026,
11.55

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pevka narodnozabavna glasba morje otrok nosečnost skupina

Četrtek, 9. 7. 2026, 11.55

4 minute

Pevka Kaja Humski potrdila veselo novico: Najino zadnje poletje v dvoje

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Žak Petrič Grajfoner, S.O.S. kvintet; Kaja Humski, pevka | Kaja Humski je glavna pevka ansambla S.O.S kvintet. (Na fotografiji ob boku klarinetista skupine Žaka Petriča Grajfonerja.) | Foto Mediaspeed

Kaja Humski je glavna pevka ansambla S.O.S kvintet. (Na fotografiji ob boku klarinetista skupine Žaka Petriča Grajfonerja.)

Foto: Mediaspeed

Pevka Kaja Humski, glavna pevka ansambla S.O.S. kvintet, ki je kot spremljevalna pevka sodelovala tudi s Fehtarji, je na družbenem omrežju razkrila, da s partnerjem Miho pričakujeta otroka.

"Najino zadnje poletje v dvoje," je ob videoposnetku na plaži zapisala pevka Kaja Humski in na fotografijah delila tudi majhne copatke za novorojenčka. Priljubljena pevka ansambla S.O.S. kvintet in učiteljica petja, ki je nekdaj kot spremljevalna pevka sodelovala tudi s Fehtarji, je veselo novico s sledilci delila kar z dopusta.

Humski, ki je po poklicu profesorica razrednega pouka, je že dve leti v zvezi z vinarjem iz Slovenskih Konjic Miho Založnikom. Za Slovenske novice je povedala, da je bilo veselje po tem, ko je izvedela za nosečnost, nepopisno, saj sta si s partnerjem že dolgo želela ustvariti družino. "Zares se izjemno veseliva trenutkov, ko bova spoznala novega družinskega člana ali članico," je dodala.

Trenutno pevka z ansamblom še aktivno nastopa po slovenskih odrih in veselicah, prihodnje leto pa se bo od odrov začasno poslovila in se posvetila družini, člani njene skupine pa bodo morali poiskati zamenjavo zanjo.

Tia Repina
Trendi Hčerka Mikija Vlahoviča prvič postala mama
Domen Valič
Trendi Domen Valič in njegova izbranka bosta postala starša
Filip Flisar in Sara Domajnko
Sportal Filip Flisar bo drugič očka
pevka narodnozabavna glasba morje otrok nosečnost skupina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.