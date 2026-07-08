Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
19.05

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Donald Trump Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski dizel

Sreda, 8. 7. 2026, 19.05

5 minut

Drastična poteza Rusije in izjemna novica za Ukrajino

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Moskva Rusija | Rusija velja za eno največjih izvoznic energentov na svetu. | Foto Shutterstock

Rusija velja za eno največjih izvoznic energentov na svetu.

Foto: Shutterstock

Rusija je danes prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. Ukrajino so medtem razveselile današnje besede ameriškega predsednica Donalda Trumpa, da bodo ZDA Ukrajini dodelile pravico do izdelave raket patriot za ameriški sistem zračne obrambe.

Rusija prepovedala izvoz dizelskega goriva

"Danes je začela veljati prepoved izvoza dizelskega goriva, kar bo omogočilo povečanje dobave na domači trg," je na srečanju predstavnikov vlade s predsednikom države Vladimirjem Putinom dejal podpredsednik vlade Aleksander Novak. Ukrep je po njegovih besedah namenjen stabilizaciji razmer.

Ukrajina v sklopu povračilnih ukrepov zaradi ruskih napadov na državo že več tednov z droni napada naftno infrastrukturo globoko na ruskem ozemlju, kar je po vsej Rusiji povzročilo pomanjkanje goriva. To povzroča dodaten pritisk na rusko gospodarstvo, ki ga že tako pestijo visoka inflacija in obrestne mere.

Napad na Kijev
Novice Sirene v Kijevu: Rusi nad prestolnico z balističnimi raketami #vŽivo

Kijev napade na energetsko infrastrukturo utemeljuje z željo, da bi Kremlju onemogočil visoke prihodke od izvoza fosilnih goriv.

Rusija sicer velja za eno največjih izvoznic energentov na svetu.

Trump dovolil Ukrajini izdelavo raket patriot za zračno obrambo

ZDA bodo Ukrajini dodelile pravico do izdelave raket patriot za ameriški sistem zračne obrambe, je danes med srečanjem z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ob robu vrha zveze Nato v Ankari dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednik ZDA Donald Trump na vrhu Nata v Ankari. | Foto: Reuters Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednik ZDA Donald Trump na vrhu Nata v Ankari. Foto: Reuters

"Ena od stvari, o katerih bomo govorili je, da vam bomo podelili licenco za izdelavo raket patriot. To je precej kul, kajne? Tako da se ne boste mogli pritoževati, da vam jih ne dajemo dovolj," je Trump povedal Zelenskemu.

Dodal je, da o tem sicer še niso obvestili podjetja, a se bo "to uredilo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Volodimir Zelenski je v zadnjih tednih večkrat prosil za dodatne rakete patriot. | Foto: Gulliverimage Volodimir Zelenski je v zadnjih tednih večkrat prosil za dodatne rakete patriot. Foto: Gulliverimage

Ukrajina je ZDA za izdelavo raket patriot zaprosila zaradi težav pri sestreljevanju ruskih balističnih raket, saj ji zmanjkuje zalog. Trump meni, da bo Ukrajina rakete patriot izdelala "precej hitro".

"Pravzaprav je zelo zapleteno, toda (...) boste to hitro razvozlali. Večina držav tega ne bi zmogla, nima ustreznih kadrov. Imate zelo sposobne ljudi. Mislim, da bomo sklenili ta dogovor," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal Trump.

Kljub silovitemu ruskemu obstreljevanju Kijeva v zadnjih dneh, se Ukrajina odziva s stabilizacijo frontne črte in napadi globoko v ozemlje Rusije. | Foto: Reuters Kljub silovitemu ruskemu obstreljevanju Kijeva v zadnjih dneh, se Ukrajina odziva s stabilizacijo frontne črte in napadi globoko v ozemlje Rusije. Foto: Reuters

Po navedbah Trumpa bi lahko ti napadi pomagali končati vojno. "Je zaostrovanje, a je hkrati zaostrovanje, ki lahko pripomore h koncu," je dejal.

Ponovno je izrazil prepričanje, da tako Zelenski kot ruski predsednik Vladimir Putin želita skleniti dogovor in ustaviti spopade. "To bi morala biti dobra kombinacija," je dodal.

Kongres SDS, Ormož. Janez Janša
Novice Janez Janša odhaja v Kijev. Razkril je tudi, kaj bo Slovenija dala Ukrajini.
Mette Frederiksen
Novice Danska premierka: Grenlandija ni naprodaj
Janez Janša, Donald Trump
Novice O čem sta se pogovarjala Janez Janša in Donald Trump? #video
Vojna v Ukrajini Donald Trump Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski dizel
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.