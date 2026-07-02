"Uspešen pohod je tisti, po katerem te otrok vpraša: kdaj gremo spet?" #video

Večina staršev naredi pri družinskih pohodih isto napako. Izberejo vrh, preverijo dolžino poti, pripravijo opremo in se odpravijo na izlet z jasnim ciljem: osvojiti vrh. A prav tam se po besedah Urške Ahac pogosto začnejo težave. "Uspešen pohod je tisti, ko prideš nazaj, pa te otrok vpraša: kdaj gremo spet?" pravi rekreativna športnica, tekačica in velika ljubiteljica gora, ki prosti čas najraje preživlja v naravi.

Čeprav mnogi starši veliko pozornosti namenijo izbiri poti, Urška Ahac opozarja, da o uspehu družinskega izleta pogosto odločajo povsem druge stvari: pravilno izbrani čevlji, dovolj malice in vode, zanimive postojanke ob poti ter predvsem pripravljenost, da se včasih tudi obrnemo, še preden dosežemo vrh.

Čeprav jo mnogi poznajo predvsem kot tekačico in vsestransko športnico, Urška Ahac velik del prostega časa preživi tudi v hribih. Na družinske pohode se odpravlja redno, zato dobro ve, da uspešen izlet ni odvisen le od cilja, temveč predvsem od dobre priprave, primerne opreme in prilagajanja najmlajšim pohodnikom.

Kaj torej potrebuje družina za dober pohod? Kako izbrati pravo obutev? Kaj mora biti vedno v nahrbtniku? In zakaj je pri otrocih veliko pomembnejše doživetje kot število prehojenih kilometrov?

Pohod se ne začne pri izbiri poti, temveč pri izbiri čevljev

Ko starši pripravljajo opremo za družinski izlet, pogosto razmišljajo o tem, kaj vse morajo vzeti s seboj. Rezervna oblačila, prigrizki, pijača, zaščita pred soncem ... Po mnenju Urške Ahac pa obstaja ena stvar, ki je pomembnejša od vseh drugih: "Obutev bo naredila pohod dober ali slab. Če bo otroka karkoli žulilo ali mu bo neprijetno, bo hitro konec dobre volje in pogosto tudi konec izleta," pove. Prav zato pri izbiri pohodnih čevljev ne gre sklepati kompromisov. Še posebej pri otrocih je pomembno, da so čevlji udobni, da omogočajo naravno gibanje in da jih otrok pred odhodom v hribe že pozna.

Pri družinskih pohodih Urška Ahac največ pozornosti nameni izbiri pohodnih čevljev, saj prav obutev pogosto odloča o tem, ali bo izlet prijeten ali ne. Foto: Bojan Puhek

Pri izbiri pa ni univerzalnega pravila. Visoki pohodni čevlji lahko ponudijo več opore na zahtevnejših terenih, vendar morajo biti otroci nanje najprej navajeni. Za lažje in dobro uhojene poti pogosto zadostujejo tudi nižji modeli pohodniške obutve.

Pomembna je tudi ustrezna velikost. Stopalo se med hojo premika, zlasti pri sestopih, zato so nekoliko večji pohodni čevlji pogosto boljša izbira. Pred nakupom si je vredno vzeti čas za pomerjanje, preizkus hoje po za to namenjenih klancih, kjer v trgovini lahko preizkusite obutev, in posvet s prodajnim svetovalcem.

Testiranje čevljev na klancu lahko hitro pokaže, ali bo stopalo med hojo drselo naprej in ali je izbrana velikost ustrezna. Foto: Bojan Puhek

Poleg samih čevljev Urška Ahac opozori še na eno podrobnost, ki jo pohodniki pogosto podcenjujejo – pravilno zavezovanje. "Včasih si čevlje zavežemo preveč na tesno, kar lahko zmanjša prekrvavitev in povzroči nelagodje. Zato dodatna minuta pred odhodom lahko naredi veliko razliko pri udobju med hojo," pravi.

Danes imajo pohodniki na voljo različne sisteme zavezovanja. Pri nekaterih lažjih pohodnih modelih je vse bolj priljubljen t. i. speed lace sistem, pri katerem vezalke zategnemo z enim samim potegom. Takšna rešitev omogoča hitro in enostavno obuvanje ter zmanjša možnost, da bi se vezalke med hojo razrahljale.

Že nekaj minut, namenjenih pravilnemu zavezovanju čevljev, lahko naredi veliko razliko na daljših pohodih. Foto: Bojan Puhek

Izbira, ki olajša pripravo na pohod Ena največjih prednosti specializiranih trgovin je možnost primerjave različnih modelov in blagovnih znamk na enem mestu. V trgovinah INTERSPORT lahko pohodniki preizkusijo različne tipe pohodnih čevljev, nahrbtnikov in oblačil ter ob strokovnem svetovanju lažje izberejo opremo, ki bo najbolj ustrezala njihovim načrtom v gorah. Poiščite opremo za svoj naslednji izlet.

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Kaj mora biti vedno v družinskem pohodniškem nahrbtniku?

Ko govorimo o pohodniški opremi, se hitro zapletemo v sezname stvari, ki jih moramo vzeti s seboj. A Urška Ahac meni, da starši pogosto naredimo ravno nasprotno napako: "Dostikrat starši vzamejo preveč opreme, ki je v resnici sploh ne potrebujejo." Nekaj stvari pa po njenem mnenju ne sme manjkati nikoli. V pohodniškem nahrbtniku imajo stalno mesto voda, prigrizki, zaščita pred soncem, kapa, sončna očala, rezervna majica in lahka vetrovka.

V nahrbtniku naj bodo najprej voda, malica in osnovna oprema, prostora pa naj ostane tudi za storže, kamne in druge zaklade, ki jih otroci najdejo ob poti. Foto: Bojan Puhek

Prav vetrovka je kos opreme, brez katerega tudi sama skoraj nikoli ne gre v hribe. "Ne zavzame veliko prostora, hkrati pa zaščiti pred vetrom in hitro poskrbi, da mi je spet prijetno toplo," pojasni.

Lahke zložljive pohodne palice so priročna izbira za pohodnike, saj jih lahko na zahtevnejših odsekih uporabljamo, nato pa preprosto pospravimo v nahrbtnik. Foto: Bojan Puhek

Pri oblačilih prisega na preverjeno pravilo večplastnega oblačenja

Sistem "čebule" omogoča, da se prilagajamo vremenu in temperaturi, ki se lahko v gorah spremeni bistveno hitreje kot v dolini. Še posebej pri otrocih je pomembno, da imamo s seboj rezervno majico. A če bi morala izbirati med dodatnim kosom opreme ali dodatno malico, bi se brez oklevanja odločila za drugo možnost.

"Starši pogosto podcenjujemo, kako pomembni so prigrizki na pohodih. Včasih je dodatna malica vredna več kot še en kos opreme."

Pravilna kombinacija oblačil pomaga ohranjati udobje tako med vzponom kot med počitki na vrhu. Foto: Bojan Puhek

Morda pa je njen najbolj simpatičen nasvet povezan z nečim povsem drugim. Ko se z otroki odpravimo v naravo, v nahrbtniku ne potrebujemo prostora le za svoje stvari. "Vedno mora ostati še nekaj prostora za kakšen storž, kamen ali palico, ki jih otroci najdejo med potjo." Prav te malenkosti so namreč pogosto razlog, da otrok sploh ne opazi, koliko poti je že prehodil.

Pri družinskih pohodih vrh ni vedno glavni cilj

Ko načrtujemo izlet v hribe, pogosto najprej pomislimo na vrh. Koliko je visok, koliko časa bomo hodili in kakšen razgled nas čaka na koncu. Pri družinskih pohodih pa je takšno razmišljanje lahko hitro zgrešeno. "Ko izbiram družinske izlete, najprej pogledam, ali je pot primerna za otroka. Če bo zanj primerna, se bo imela dobro vsa družina. Če zanj ne bo primerna, se ne bo imel dobro nihče," pravi sogovornica.

Zato pri izbiri poti ne gledamo na njeno dolžino in višinske metre, ampak predvsem na to, kaj se bo dogajalo med potjo. So ob poti zanimivi gozdni odseki? Je v bližini voda? Bodo otroci lahko opazovali živali? Je na cilju planinska koča? Prav takšne malenkosti lahko odločajo o tem, kako si bo otrok zapomnil dan v gorah.

Otroci namreč gora ne doživljajo skozi višinske metre in osvajanje vrhov. Svet okoli sebe raziskujejo drugače – skozi igro, radovednost in odkrivanje novih stvari. Zato Urška Ahac staršem svetuje, naj si pri načrtovanju pustijo dovolj manevrskega prostora in ne vztrajajo pri cilju za vsako ceno. Če otrok izgublja motivacijo, je pogosto bolj smiselno narediti daljši postanek, ponuditi malico ali se celo obrniti, kot pa vztrajati do vrha.

"Uspešen pohod je tisti, ko prideš domov in te otrok vpraša: kdaj gremo spet?"

Predlog za družinski izlet: Koča v Krnici Če iščete idejo za družinski pohod, ki ga priporoča tudi Urška Ahac, je pot do Koče v Krnici odlična izbira. Pot poteka po široki in nezahtevni gozdni stezi, večji del časa v prijetni senci, ob njej pa šumi potok Pišnica. Med hojo ni izpostavljenih odsekov, zato je primerna tudi za družine z mlajšimi otroki. Fotogalerija 1 / 10 / 10 Do koče boste potrebovali največ eno uro in pol, med potjo pa se odpirajo lepi pogledi na okoliške vrhove Julijskih Alp.

Družinski pohod se začne doma

Dober izlet v hribe se po besedah Urške Ahac ne začne na izhodišču, ampak že dan prej doma. Preden se odpravi na družinski pohod, najprej preveri traso poti, vremensko napoved in predvsem to, ali bo izlet zanimiv tudi za otroka.

Še posebej poleti je pomembno, da se na pot odpravimo zgodaj, da se izognemo največji vročini, hkrati pa zmanjšamo možnost, da nas v gorah presenetijo popoldanske nevihte. "Če se vreme začne hitro spreminjati, enostavno obrneš in odmisliš vrh. Gore bodo tam počakale."

Pot skozi Krnico pohodnike že na začetku nagradi z lepimi pogledi na okoliške vrhove. Foto: Bojan Puhek

Prav sposobnost prilagajanja je po njenem mnenju ena najpomembnejših veščin, ki se jih družine naučijo skozi pohodništvo. Narava ima vedno zadnjo besedo, zato je včasih najboljša odločitev prav tista, ki jo je najtežje sprejeti – obrniti se in se varno vrniti v dolino.

Za družine, ki se v hribe odpravljajo prvič, priporoča preverjene in dobro obiskane poti

"Najprej izberite varne, uhojene in pogosto obiskane lokacije. Tako boste dobili občutek, kaj pomeni gibanje v naravi in kako se odzivati na različne situacije. Ko pridobite nekaj izkušenj, pa lahko začnete raziskovati tudi manj obiskane in zahtevnejše poti." Pri tem pa ne pozabite na eno pravilo, ki ga Urška Ahac sama postavlja pred vse drugo: tempo hoje vedno prilagodite najpočasnejšemu članu skupine.

Pot proti Koči v Krnici večino časa poteka v senci, zato je priljubljena izbira tudi v poletnih mesecih. Foto: Bojan Puhek

Najlepši spomini običajno niso povezani z vrhovi

Pohodništvo je lahko šport, rekreacija ali pa eden najlepših načinov preživljanja skupnega časa. Urška Ahac verjame, da otrokom največ damo takrat, ko jim omogočimo, da naravo doživijo brez pritiska glede dosežkov, časovnic in osvajanja vrhov.

"Pohodi so nekaj, kar otroke in družino zelo lepo poveže. Ne samo med seboj, ampak tudi z naravo. To je nekaj najbolj prvobitnega, kar imamo."

Ko otroci med potjo raziskujejo gozd, opazujejo živali, mečejo kamenčke v potok ali ponosno odnesejo domov najden storž, se ustvarjajo spomini, ki pogosto ostanejo veliko dlje kot podatek o tem, kateri vrh so osvojili. In prav zato je morda najboljši nasvet za vse starše precej preprost: ne načrtujte popolnega pohoda, načrtujte prijetno družinsko dogodivščino.

Če boste izbrali primerno pot, poskrbeli za udobno pohodniško obutev, vzeli dovolj vode in prigrizkov ter tempo prilagodili najmlajšim članom družine, ste naredili največji korak k uspešnemu dnevu v naravi. Za vse ostalo bodo poskrbeli hribi sami.

Ustrezno izbrani pohodni čevlji zagotavljajo udobje in stabilnost na vsakem koraku, ne glede na dolžino izleta. Foto: Bojan Puhek