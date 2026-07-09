Maroški nogometni zvezdnik Ismael Saibari bo zaradi poškodbe izpustil današnjo prvo četrtfinalno tekmo na svetovnem prvenstvu proti Franciji. Kot je dejal selektor Mohamed Ouahbi pred tekmo v Foxboroughu, so vsi na voljo razen Saibarija.

Novega igralca Bayerna iz Münchna so morali v maroškem taboru zamenjati po 22 minutah ob sobotni zmagi Maroka nad Kanado s 3:0 v osmini finala. Mediji so v začetku tedna poročali, da je utrpel le manjšo poškodbo mišice, kar je zbujalo upanje na hitro vrnitev.

Saibari, ki se je Bayernu med SP pridružil iz PSV Eindhovna, je na turnirju prikazal vrsto odličnih nastopov in dosegel tri gole. Tudi brez Saibarija si bo Maroko prizadeval, da bi se drugič zaporedoma uvrstil v polfinale SP.

"Ne maram, ko ljudje govorijo, da je naša udeležba na SP že uspešna," izjavo Ouahbija povzema nemška tiskovna agencija dpa. Dodal je, da bo Maroko storil vse, kar je v njegovi moči, da premaga tudi Francijo.

Katar 2022: Maroko prva afriška ekipa, ki se je uvrstila v polfinale SP

Pred štirimi leti je Maroko v Katarju postal prva afriška ekipa, ki se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Tam so Maročani izgubili proti Franciji, ki je v finalu klonila proti Argentini.

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