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Avtor:
STA

Sreda,
8. 7. 2026,
17.26

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Sreda, 8. 7. 2026, 17.26

10 minut

Facundo Tello bo sodil Francozom

Francozi se ne bojijo argentinskega sodnika

Avtor:
STA

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SP 2026 Francija Švedska Kylian Mbappe | Francozi se ne obremenjujejo z argentinskim sodnikom, ki bo sodil četrtfinale proti Maroku. | Foto Reuters

Francozi se ne obremenjujejo z argentinskim sodnikom, ki bo sodil četrtfinale proti Maroku.

Foto: Reuters

Na nogometnem svetovnem prvenstvu v igri ostaja še osem reprezentanc. Prvi četrtfinale bo na sporedu v četrtek, ko se bosta pomerila Francija in Maroko. Čeprav je te dni na prvenstvu veliko govora o sodnikih, Francozi pred tekmo vztrajajo, da jih ne skrbi dejstvo, da jim bo sodil Argentinec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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Delo sodnikov je pod vse večjim drobnogledom po tekmi osmine finala med Argentino in Egiptom, ki se je končala z dramatičnim preobratom Argentincev za 3:2 in z obtožbami Egipčanov, da je branilcem naslova pomagal sodnik.

Argentinci so s prebojem v četrtfinale zdaj dve tekmi oddaljeni od ponovne uvrstitve v finale mundiala, na drugi strani žreba pa so Francozi, ki na stavnicah kotirajo kot prvi favoriti za osvojitev naslova. Tako postaja vse bolj verjetno, da bi lahko prišlo do ponovitve finala izpred štirih let.

Zaradi tega in dejstva, da med reprezentancama vlada veliko rivalstvo, v francoskih medijih kroži veliko vprašanj o primernosti izbire argentinskega sodnika Facunda Tella za tekmo z Marokom, pri čemer pozabljajo na dejstvo, da je torkovo tekmo osmine finala med Argentino in Egiptom sodil Francoz Francois Letexier. Tega so Egipčani obtožili favoriziranja Argentine.

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Facundo Tello | Foto: Guliverimage Facundo Tello Foto: Guliverimage

V taboru Francije zavračajo kakršne koli skrbi glede sodnika. "Ne osredotočamo se na to, kdo bo sodnik. Nikoli se nismo. Osredotočeni smo na Maroko in na to, da zmagamo," je v sredo dejal branilec francoske reprezentance Dayot Upamecano.

"Ne smemo biti paranoični," je bil o izbiri sodnika še bolj jasen rezervni vratar Francije Robin Risser. "Vsi sodniki v četrtfinalu bodo to delo opravljali zaradi njihovih kompetenc," je dodal.

"Ne osredotočamo se na to, kdo bo sodnik. Nikoli se nismo. Osredotočeni smo na Maroko in na to, da zmagamo," je v sredo dejal branilec francoske reprezentance Dayot Upamecano. | Foto: Guliverimage "Ne osredotočamo se na to, kdo bo sodnik. Nikoli se nismo. Osredotočeni smo na Maroko in na to, da zmagamo," je v sredo dejal branilec francoske reprezentance Dayot Upamecano. Foto: Guliverimage

Na drugi strani je glavno vprašanje v taboru Maroka pred tekmo - ta bo predstavljala ponovitev polfinala izpred štirih let, ko so si Francozi z 2:0 zagotovili vstop v finale -, ali bo po poškodbi stegenske mišice za igro pripravljen napadalec Ismael Saibari.

Novopečeni član Bayerna iz Münchna je moral zapustiti igrišče v 22. minuti tekme osmine finala s Kanado (3:0), kasnejši pregledi pa naj bi pokazali, da je utrpel lažjo poškodbo stegenske mišice.

Po poročanju maroškega medija Almountakhab naj bi zdravniki končno odločitev o njegovem nastopu proti Franciji sprejeli v kratkem, pri čemer vse bolj kaže, da bo Saibari na voljo selektorju Mohamedu Ouahbiju.

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