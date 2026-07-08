Mislil je že, da bo vladal državi, zdaj pa se mu je zgodilo to

Odločitev francoskega pritožbenega sodišča, da omili kazen Marine Le Pen, je voditeljici francoske desnice odprla vrata za kandidaturo na francoskih predsedniških volitvah. Te bodo spomladi prihodnje leto. S svojo kandidaturo pa je Marine Le Pen prekrižala načrte svojega varovanca Jordana Bardella, ki se je tudi sam že videl v Elizejski palači.

Marine Le Pen še vedno velja za krivo poneverbe: obstajajo številna elektronska sporočila, ki kažejo, da so bili uslužbenci Nacionalne fronte (kot se je pred letom 2018 imenovala stranka Nacionalni zbor) – vključno z eno od njenih sester – plačani iz sredstev, namenjenih plačilu asistentov Evropskega parlamenta v Bruslju.

Zvita odločitev francoskih sodnikov?

Petletna prepoved opravljanja javne funkcije je bila skrajšana in velja od marca 2025, sodišče pa je sporočilo, da zdaj šteje, da je kazen že prestala. Vendar pa je Le Penova dobila enoletno kazen nošenja elektronske zapestnice. Na to odločitev se bo pritožila.

Francoska novinarka in politična komentatorka Anne-Elisabeth Moutet je v britanskem mediju Unherd zapisala, da so se francoski sodniki, ki jim mnogi očitajo politično pristranskost, s svojo odločitvijo izognili temu, da bi najbolj priljubljeni kandidatki prepovedali njeno četrto kandidaturo, hkrati pa so ji na poti do Elizejske palače postavili vrsto improviziranih eksplozivnih naprav.

Razočarani mladi politični varovanec?

Po mnenju francoske novinarke je ena od teh ovir na poti tudi komaj 30-letni Jordan Bardella, ki mu je Le Penova jeseni 2021 prepustila vodenje stranke Nacionalni zbor. Fotogenični in vedno elegantno oblečeni Bardella (po obeh starših ima italijanske korenine) velja za varovanca Le Penove.

Bardella se je v Nacionalni zbor (tedaj se je imenoval še Nacionalna fronta) včlanil leta 2012, ko je bil star 17 let. Zaradi nepolnoletnosti je potreboval dovoljenje svoje matere, s katero je živel v pariškem delavskem predmestju. Bardellova mama se je rodila v Italiji, njegov oče pa v Franciji, a ima tudi italijanske korenine. Bardella je trdil, da se je v Nacionalno fronto vključil predvsem zaradi Marine Le Pen ter njene politične energije, značaja in poguma. Bardella velja za političnega varovanca Marine Le Pen. Foto: Guliverimage

"Jordy, kot ga kličejo njegovi sovražniki v stranki, se je navadil na misel, da bo leta 2027 postal francoski predsednik. Dva katoliška konservativna milijarderja, medijski tajkun Vincent Bollore in tehnološki podjetnik Pierre-Edouard Sterin, sta ga sprejela in z veseljem ugotovila, da je ideološko bolj prilagodljiv (od Marine Le Pen, op. p.)," piše Moutetova.

Bardella naj bi bil bolj sprejemljiv za francoske poslovneže

Le Penova, katere volilna enota je v zarjavelem pasu na severu Francije, vztraja pri širši socialni državi, nižji upokojitveni starosti in prerazporeditvenih ukrepih. Na drugi strani Bardella podpira ekonomijo prostega trga, ne toliko zato, ker je privrženec Friedricha Hayeka in Miltona Friedmana v slogu argentinskega predsednika Javierja Mileija, temveč zato, ker si želi najti podporo med francoskimi šefi, poudarja francoska novinarka.

Tudi na kosilu, ki se ga je v začetku letošnjega leta v Parizu udeležilo več uglednih francoskih poslovnežev, sta se Le Penova in Bardella odkrito razhajala glede gospodarskih ukrepov.