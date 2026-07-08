Medtem ko nogometni navdušenci še kar govorijo o Haalandovih neverjetnih predstavah na SP 2026 , pa so modni poznavalci očarani nad njegovo presenetljivo zbirko prestižnih torbic znamke Hermès.

Zavidljiva Hermèsova kolekcija Erlinga Haalanda je postala viralna po objavi modnega stilista in ustvarjalca vsebin na TikToku Jacka Savoieja, ki je podrobno predstavil torbice, s katerimi se nogometni zvezdnik pojavlja na potovanjih z reprezentanco. Posnetek si je ogledalo več kot 15 milijonov ljudi.

Skupna vrednost torbic, ki jih v videu omenja Savoie, je 322.800 dolarjev, kar je približno 282 tisoč evrov.

Zbirka, vredna okoli 750 tisoč evrov

Čeprav številni govorijo o znamenitih torbicah Birkin, poznavalci opozarjajo, da Haaland večinoma nosi model Haut à Courroies (HAC), iz katerega je pozneje nastala slavna Birkin. Gre za nekoliko višji in ožji model, ki ga je modna hiša Hermès ob koncu 19. stoletja prvotno zasnovala kot torbo za prenašanje jahalne opreme, in ne kot modni dodatek za ženske.

Med najopaznejšimi kosi v njegovi zbirki je posebna izdaja Endless Road, okrašena z motivom gorske ceste iz različnih odtenkov usnja. Poleg nje ima tudi modele v olivno zeleni barvi, različice iz platna in črno-oranžen karirast model.

Sicer pa 25-letni zvezdnik ne obožuje le Hermèsovih modelov, ampak se navdušuje tudi nad torbicami znamk Chanel in Louis Vuitton. Modni poznavalci ocenjujejo, da je njegova zbirka prestižnih torbic vredna okoli 750 tisoč evrov.

Na družbenih omrežjih navdušenje in kritike

Haalandova zbirka torbic je na družbenih omrežjih pričakovano sprožila burno razpravo. Nekateri uporabniki so se spraševali, zakaj bi moški nosil torbico, drugi pa so njegovo samozavest in modni slog pohvalili.

Po mnenju modnih poznavalcev se odnos do moške mode hitro spreminja, saj vse več športnikov nosi tudi prestižen nakit in druge modne dodatke, ki so bili nekoč povezani predvsem z žensko modo.

Luksuzne torbice postajajo modni hit med nogometaši

Haaland namreč ni edini vrhunski nogometaš, ki prisega na prestižne modne dodatke. Torbe Hermès nosita tudi Lionel Messi in Virgil van Dijk, medtem ko ima David Beckham po poročanju medijev prav tako večjo zbirko luksuznih torb.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu so številni reprezentanti prispeli s torbami priznanih modnih hiš, kot sta Chanel in Louis Vuitton, kar nakazuje, da postajajo prestižne torbice vse pogostejši del moške športne mode.

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