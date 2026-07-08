Luka Dončić delil fotografijo s hčerkama: tako preživljajo skupne proste trenutke

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na družbenih omrežjih objavil prisrčen trenutek. Delil je namreč fotografijo, iz katere je razvidno, da svoje prosto poletje preživlja tudi v družbi hčera.

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je svojim sledilcem spet dovolil vpogled v svoje zasebno življenje. Na družbenem omrežju je namreč delil fotografijo, na kateri na kavču uživa v družbi hčera, dve in pol leta stari Gabrieli in dobrega pol leta stari Olivii, ki ponosnemu očetu sedita v naročju.

Foto: Instagram/Luka Dončić

Zvezdnik lige NBA in Los Angeles Lakersov se je po tekmovalni sezoni namreč odločil, da to poletje prav zaradi družinskih obveznosti in tega, da bi čimveč časa lahko preživel s hčerkama, ne bo pomagal in zaigral za slovensko košarkarsko reprezentanco.

Znano je, da je bil med sezono v ligi NBA Dončić zaseden s košarkarskimi obveznostmi, medtem ko sta hčerki z mamo Anamario Goltes živeli v Sloveniji. Zdaj lahko Dončić po povratku iz ZDA v Slovenijo Dončić vendarle preživi več časa s hčerkama, zato bodo skušali to poletje čimveč časa preživeti skupaj. Medtem pa v njegovem klubu iz mesta angelov že kujejo nove načrte in pridobivajo nove okrepitve, ki bi jim lahko, tudi ob Dončiću kot prvemu zvezdniku ekipe, v novi sezoni lige pomagale do uresničitve največjega cilja - postati prvak lige NBA.