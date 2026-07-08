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Avtorji:
M. T., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
17.44

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Zoran Janković KPK Odvetniška pisarna Čeferin

Sreda, 8. 7. 2026, 17.44

1 ura, 28 minut

Zoran Janković je v težavah

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zoran Janković | Gre za prijavo iz novembra 2024 v zvezi s sodelovanjem Zorana Jankovića oziroma ljubljanske občine z odvetniško družbo Čeferin in partnerji. | Foto STA

Gre za prijavo iz novembra 2024 v zvezi s sodelovanjem Zorana Jankovića oziroma ljubljanske občine z odvetniško družbo Čeferin in partnerji.

Foto: STA

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je za portal Info360 potrdila, da je uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Gre za prijavo iz novembra 2024 v zvezi s sodelovanjem Zorana Jankovića oziroma ljubljanske občine z odvetniško družbo Čeferin in partnerji.

Prijavitelja je po navedbah portala zmotilo, da Mestna občina Ljubljana sodeluje z odvetniško pisarno Čeferin in partnerji. Hkrati pa je eden od partnerjev in solastnikov odvetniške pisarne Janez Koščak, ki je hkrati zastopal Jankovića v njegovih kazenskih zadevah.

Protikorupcijska komisija je predhodni preizkus v tej zadevi uvedla februarja.

Župan in občina se na navedbe portala še nista odzvala.

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