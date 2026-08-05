Izjemno odkritje: pod zemljo je čakal 210 milijonov let

Skupina paleontologov je v Zimbabveju odkrila novo vrsto dinozavra, ki prinaša nova spoznanja o razvoju in širjenju dinozavrov. Odkritje nakazuje, da so pred več kot 200 milijoni let na območju današnje južne Afrike naseljevali različne ekosisteme in bili precej bolj raznoliki, kot so domnevali raziskovalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novo vrsto, poimenovano Musango matusadonaensis, so znanstveniki opisali na podlagi okostja, ki so ga leta 2018 izkopali na obali jezera Kariba na severu Zimbabveja. Izsledke raziskave so nedavno objavili v znanstveni reviji Journal of Systematic Palaeontology.

"Tisti, ki živi v grmovju"

Gre za peto vrsto dinozavra, odkrito v tej afriški državi. Živel je pred približno 210 milijoni let v poznem triasu, ko so se dinozavri začeli širiti po Zemlji, a še niso bili prevladujoče kopenske živali, je pojasnila mednarodna skupina paleontologov, ki je sodelovala pri raziskavi.

#dandarostreets Zimbabwe has unveiled a newly identified dinosaur species, Musango matusadonaensis, which lived about 210 million years ago during the Late Triassic period.



Researchers say the discovery near Lake Kariba offers fresh insight into the rich diversity of ancient… pic.twitter.com/CnjRAAFrP1 — Dandaro Online (@DandaroOnline) August 3, 2026

Za razliko od velikanskih dolgovratih dinozavrov, ki so se razvili več milijonov let pozneje, je bil Musango razmeroma majhen in lahek. Dolg je bil približno 4,5 metra, tehtal pa je okoli 220 kilogramov. Njegovo ime izhaja iz besede musango, ki v jeziku Šonov, tam živeče etnične skupine, pomeni "tisti, ki živi v grmovju".

"Do nedavnega smo domnevali, da so bili dinozavri po vsej južni Afriki večinoma enaki," je dejal raziskovalec iz londonskega Prirodoslovnega muzeja Paul Barrett. Novo odkritje pa po njegovih besedah razkriva, da je bilo območje sestavljeno iz več različnih ekosistemov, v katerih so živele različne vrste dinozavrov.

Musango: The new Zimbabwean dinosaur discovered.



Discovered on the shore of Lake Kariba in Zimbabwe, Musango matusadonaensis is a rare find in a country with a relatively unknown palaeontological past. Only four other dinosaur species have been named from the region, leaving key… pic.twitter.com/vD36BlYSVE — Zimbabwe Today (@ZimbabweNhasi) August 2, 2026

Odkrito okostje sodi med najbolje ohranjene ostanke dinozavrov iz tega obdobja, kar so jih doslej našli v Zimbabveju. Ohranjene so kosti hrbtenice, reber, sprednjih in zadnjih okončin ter stopal. Po ocenah raziskovalcev je bil Musango ob smrti star približno osem let in skoraj povsem odrasel. Analiza kosti je tudi pokazala, da je preživel hudo poškodbo ali okužbo. Čeprav njegove lobanje niso našli, paleontologi domnevajo, da je bil rastlinojed ali vsejed ter se je prehranjeval z rastlinami ob rekah in potokih.

A newly identified dinosaur species from Zimbabwe that lived about 210 million years ago, named Musango matusadonaensis, is providing new insights into how dinosaurs diversified, scientists sayhttps://t.co/R1OcgJrkYL pic.twitter.com/pqc9YoBqEL — TRT Afrika (@trtafrika) July 29, 2026

Leta 2022 so znanstveniki v Zimbabveju odkrili tudi ostanke najstarejšega znanega afriškega dinozavra, ki je po Zemlji hodil pred približno 230 milijoni let. Dinozaver, poimenovan Mbiresaurus raathi, je bil visok le približno en meter, imel je dolg rep in tehtal do 30 kilogramov.