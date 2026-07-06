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Avtorji:
M. L., STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
14.40

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović KPK Komisija za preprečevanje korupcije

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 14.40

1 ura, 19 minut

KPK: Stevanović z objavo na družbenem omrežju ni kršil zakona

Avtorji:
M. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zoran Stevanović | Zoran Stevanović | Foto STA

Zoran Stevanović

Foto: STA

KPK v primeru prijave predsednika DZ Zorana Stevanovića ni ugotovila kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na KPK, Stevanović v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel nobene koristi.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prijavo zoper Stevanovića prejela maja 2026, nanašala pa se je na sum opravljanja dodatne dejavnosti. 

Komisija je objavo, v kateri se je pojavil predsednik DZ, preverila v predhodnem preizkusu ter poslovni subjekt zaprosila za pojasnila o sodelovanju s Stevanovićem. Iz pojasnil, ki jih je pridobila, izhaja, da je posnetek nastal ob Stevanovićevem obisku poslovnih prostorov centra v začetku aprila, še preden je nastopil funkcijo poslanca, so sporočili s KPK.

Ugotovili so tudi, da je šlo za enkratno in nenapovedano snemanje brez kakršne koli pogodbe oziroma sklenjenega dogovora ter povratnih koristi. Zato komisija v postopku ni potrdila kršitve zakona in je z obravnavo prijave zaključila, so še zapisali.

Zoran Stevanović KPK Komisija za preprečevanje korupcije
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