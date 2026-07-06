KPK v primeru prijave predsednika DZ Zorana Stevanovića ni ugotovila kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na KPK, Stevanović v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel nobene koristi.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prijavo zoper Stevanovića prejela maja 2026, nanašala pa se je na sum opravljanja dodatne dejavnosti.

Komisija je objavo, v kateri se je pojavil predsednik DZ, preverila v predhodnem preizkusu ter poslovni subjekt zaprosila za pojasnila o sodelovanju s Stevanovićem. Iz pojasnil, ki jih je pridobila, izhaja, da je posnetek nastal ob Stevanovićevem obisku poslovnih prostorov centra v začetku aprila, še preden je nastopil funkcijo poslanca, so sporočili s KPK.

Ugotovili so tudi, da je šlo za enkratno in nenapovedano snemanje brez kakršne koli pogodbe oziroma sklenjenega dogovora ter povratnih koristi. Zato komisija v postopku ni potrdila kršitve zakona in je z obravnavo prijave zaključila, so še zapisali.