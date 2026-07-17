Jeretič: Vlada bo položaj KPK urejala v ločenem zakonskem postopku

Vlada položaja Komisije za preprečenje korupcije (KPK) ne bo reševala v okviru predloga zakona o Skoku, temveč v ločenem zakonskem postopku, je po današnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastjan Jeretič. Zagotovil je, da so predlagane zakonske rešitve koalicijsko usklajene.

Predlog zakona o Skoku, ki ga je v četrtek potrdila vlada in ga poslala v DZ po nujnem postopku, prinaša preoblikovanje Specializiranega državnega tožilstva (SDT) v nov tožilski organ Skok in ustanovitev novega Specializiranega sodišča za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Čeprav naj bi po načrtih iz koalicijske pogodbe Skoku priključili tudi KPK, to v zakonu ni predvideno, bi pa morala protikorupcijska komisija v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto.

Kot je po vrhu povedal Jeretič, je bilo omenjeno, da se položaja KPK ne bo reševalo v okviru predloga zakona o Skoku, ampak se bo vlada s tem vprašanjem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku.

Najprej bodo zakon preučili

Predlagane zakonske rešitve so sicer naletele na ostre kritike iz sodniških in tožilskih vrst. Evropski komisar za vladavino prava in pravosodje Michael McGrath pa je danes posvaril, da se mora Slovenija pri spremembah protikorupcijske zakonodaje izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje standardov na tem področju.

Jeretič je dejal, da danes o tem ni bilo neke razprave, meni pa, da je razlika v obeh odzivih kar se tiče politične kulture zelo velika.

"Evropski komisar je opozoril, da bodo preučili zakon in presodili, kako vpliva na evropska načela. Slovenski organi so prej skočili in se opredelili proti temu zakonu," je poudaril. Verjame, da bo evropski komisar zadevo vsebinsko temeljito proučil in jo potem komentiral.