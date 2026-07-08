Nedeljski referendum o parkirnem odloku v Ljubljani je poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi, je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani povedal sokoordinator Levice Luka Mesec. Kritičen je bil tudi do napovedi, da se župan referenduma, ki je najvišji izraz volje ljudi, ne bo udeležil.

Po Meščevih pojasnilih je Levica pomagala pri procesu zbiranja podpisov za referendum, ki ga je vodila Civilna iniciativa za Ljubljano.

"Že samo dejstvo, da imamo prvič v zadnjih 20 letih referendum v Ljubljani ter da lahko Ljubljančanke in Ljubljančani odločamo o svoji prihodnosti in o tem, kako je mesto urejeno, je v bistvu velika zmaga za prebivalce proti županu," je poudaril.

Po oceni Mesca je referendum poraz župana Jankovića že sam po sebi

Ob tem je izrazil nestrinjanje s trenutnim načinom vodenja mesta, da o vsem odloča en posameznik. "Osebno in v Levici si želimo, da bi politiko v mestu vodili na način, da imamo tudi prebivalci pri tem besedo. Ker besede nismo dobili, smo si jo tokrat vzeli," je bil jasen Mesec.

Po njegovi oceni je referendum poraz župana Jankovića že sam po sebi. "Dejstvo je, da je svojo politiko na način, kot jo uveljavlja, uveljavljal tudi na dan, ko je videl, da smo podpise zbrali. Takrat je namreč odlok že kar spremenil, da bi imel izgovor, da smo odločali o odloku, ki ne velja več. Ampak moje sporočilo županu je, da je točno to politika, s katero se ne strinjamo in ki smo jo prišli na ta referendum zavrniti. To je znanilec sprememb v Ljubljani in Ljubljana bo naša," je izpostavil Mesec.

Kritičen je bil tudi do napovedi župana, ki je v torek dejal, da se nedeljskega referenduma ne bo udeležil. Kot je spomnil Mesec, je referendum najvišji izraz volje ljudi takoj ob volitvah.

Mesec: To pove veliko o tem, kako si Janković predstavlja politiko

"Da se gospod Janković ne upa pomeriti s civilno iniciativo na tem referendumu, pove veliko o tem, kako si predstavlja politiko. Se pravi, politiko vodim jaz, ne pa prebivalke in prebivalci," je dodal.

O tem, kakšen izid nedeljskega referenduma napoveduje, je povedal, da je Janković na referendumu "že poražen in tak pričakujem tudi rezultat".

Mesec o svoji kandidaturi za ljubljanskega župana še ni želel podati konkretnih informacij

Na vprašanje o njegovi kandidaturi za župana Ljubljane pa je odgovoril, da trenutno še ni kandidat. Ob tem tudi še ni želel podati konkretnih informacij o tem, kdaj bo padla končna odločitev o kandidaturi.

V kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani poleg Levice sodeluje še pet organizatorjev. To so stranke Glas za otroke in družine, Vesna, Piratska stranka Slovenije, Mi, socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba, ki je sicer član Civilne iniciative za Ljubljano, kjer ocenjujejo, da je omenjeni parkirni odlok postal simbol vsega, kar je pri vodenju Ljubljane narobe.

Kampanja pred nedeljskim referendumom se je začela 12. junija, trajala pa bo do petka do opolnoči. V torek se je na Gospodarskem razstavišču začelo tridnevno predčasno glasovanje.

Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum

Volilnih upravičencev, ki se bodo na referendumu lahko izrekli, je v Ljubljani okoli 227.400. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev oz. okoli 45.500.