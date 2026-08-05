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Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
6.04

Osveženo pred

21 minut

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Natisni članek
Demografski sklad kritika KPK kapital korupcija politika

Sreda, 5. 8. 2026, 6.04

21 minut

Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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denar evri | Z združitvijo državnih naložb pod eno streho želijo, kot trdijo v ministrstvu, zagotoviti tudi večjo transparentnost, boljši nadzor in profesionalno upravljanje ter plemenitenje državnega premoženja. | Foto Shutterstock

Z združitvijo državnih naložb pod eno streho želijo, kot trdijo v ministrstvu, zagotoviti tudi večjo transparentnost, boljši nadzor in profesionalno upravljanje ter plemenitenje državnega premoženja.

Foto: Shutterstock

Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva prenovo ureditve upravljanja kapitalskih naložb države. Javno so svoje kritične pripombe predstavili v KPK in združenju nadzornikov, na finančnem ministrstvu pa napovedujejo, da bodo v javni obravnavi prejeta mnenja in komentarje natančno proučili.

Ministrstvo za finance je osnutek zakonskega predloga po zaključku medresorskega usklajevanja javno objavilo 7. julija in ga takrat dalo v dvotedensko javno obravnavo. Po izraženem nezadovoljstvu iz vrst sindikatov, da se tako pomembna zakonodaja sprejema hitro in mimo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so jo nato podaljšali še za 14 dni, obenem pa opredelili tudi proces usklajevanj znotraj ESS.

Skladno z zakonskim predlogom je predvideno preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Prihodki se bodo delno namenjali za financiranja pokojninske blagajne in v manjšem delu za dolgotrajno oskrbo ter družinsko politiko, del prihodkov od premoženja pa naj bil namenjen za akumulacijo premoženja sklada.

Po navedbah finančnega ministrstva, ki je nosilec tega zakonodajnega projekta, predlog naslavlja demografske izzive, s katerimi se sooča Slovenija, in prinaša neposredne vire za dolgoročno financiranje pokojnin s ciljem večje stabilnosti pokojninskega sistema in okrepljene socialne varnosti za sedanje ter prihodnje generacije upokojencev.

KPK: Tveganje za politizacijo upravljanja državnih naložb

Kritiki iz dela politike in javnosti medtem opozarjajo, da nacionalni demografski sklad, kot je predviden, predstavlja tveganje za politizacijo upravljanja državnih naložb. Kritične pripombe v tej smeri sta javno predstavila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in Združenje nadzornikov Slovenije.

V KPK zakonski predlog glede na njegov osnutek vidijo kot velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih, saj da ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov.

Podobno so opozorili tudi v združenju nadzornikov. Po njihovi oceni trenutno predlagano zakonsko besedilo na področju upravljanja državnih naložb znižuje uveljavljene standarde in opušča ključne varovalke. Prepričani so, da bi moral zakon najmanj ohraniti standarde iz veljavnega zakona o Slovenskem državnem holdingu oz. jih še nadgraditi.

Na finančnem ministrstvu kritike zavračajo. Kot so napovedali pred dnevi, bodo mnenja in komentarje v javni obravnavi natančno proučili in se do njih opredelili. Cilj je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost Slovenije, so zagotovili.

Cilj je sicer, da bi DZ zakonski predlog sprejel do konca leta, tako da bi začel veljati z novim letom. Ne gre za prvi poskus ustanovitve demografskega sklada. Pri neuspešnem prvem poskusu v času prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše je v delu politike in javnosti prišlo do ostrega nasprotovanja tovrstnim načrtom, sindikati so takrat grozili tudi z zbiranjem podpisov za referendum.

Ustanovna seja državnega zbora. Državni zbor, parlament.
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Demografski sklad kritika KPK kapital korupcija politika
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