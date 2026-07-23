KPK: Predsednica države prejela nakit v vrednosti skoraj 35 tisoč evrov. To je treba urediti.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v poročilu o delu na področju daril za leto 2025 opozarja, da bi bilo treba zakonsko urediti razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Med prijavljenimi darili namreč izstopajo tudi takšna z zelo visoko vrednostjo. Predsednica republike je med drugim prejela komplet nakita, ocenjen na skoraj 35 tisoč evrov, in parfum z dragimi kamni, vreden 18 tisoč evrov.

Subjekti javnega sektorja so lani komisiji v skladu z zakonom poročali o 210 prejetih darilih, od tega je bilo 175 protokolarnih in 35 priložnostnih. Sezname daril je oddalo 40 subjektov javnega sektorja. Največ daril so prejeli na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, kjer so poročali o 59 darilih, ter v uradu predsednice, kjer so jih evidentirali 53.

Več kot deset daril so prejeli še v kabinetu predsednika vlade in na zavodu za zaposlovanje.

Podatki KPK kažejo tudi, da je državni zbor lani poročal le o enem prejetem protokolarnem darilu, medtem ko jih je bilo leta 2024 enajst, leto prej pa 24. O prejetih darilih je poročalo šest od 19 ministrstev, sezname prejetih daril pa je komisiji posredovalo le sedem od skupno 212 občin.

Protokolarna darila po veljavni zakonodaji postanejo last organa javnega sektorja, ki jih prejme, ta pa je odgovoren tudi za njihovo hrambo. Foto: Siol.net/ A. P. K.

Nakit za skoraj 35 tisoč evrov in parfum z dragimi kamni

Komisija posebej izpostavlja protokolarna darila, ki so jih uradnim osebam in njihovim družinskim članom ob uradnih obiskih podarjali visoki predstavniki držav Bližnjega vzhoda in Srednje Azije.

Predsednica republike je tako ob uradnem obisku v Kazahstanu prejela komplet uhanov, ogrlice in prstana, katerega vrednost na podlagi strokovne ocene znaša 34.580 evrov. Ob uradnem obisku v Katarju pa je prejela stekleničko parfuma z dragimi kamni, katere vrednost po preverjeni ceni na trgu znaša 18 tisoč evrov. Obe darili sta v skladu z veljavno zakonodajo ostali v lasti organa javnega sektorja.

Na seznamih daril je KPK zaznala tudi več ročnih ur višjih vrednosti, ki so jih ob protokolarnih dogodkih podarili visoki predstavniki Katarja, Uzbekistana in Jordanije. Njihova ocenjena vrednost se giblje od 400 evrov do 28 tisoč evrov.

KPK predlaga javne dražbe

Komisija opozarja, da zakon omejuje vrednost priložnostnih daril, ki jih lahko sprejmejo funkcionarji in javni uslužbenci, na največ sto evrov, medtem ko vrednost protokolarnih daril ni omejena. Zaradi tega je po njihovem mnenju še toliko pomembnejše vprašanje njihove hrambe in nadaljnjega razpolaganja.

Prav zato je KPK že lani na ministrstva za javno upravo, finance in pravosodje naslovila predlog sprememb predpisov, ki bi podrobneje uredili to področje. Kot eno od mogočih rešitev predlagajo namensko in transparentno razpolaganje s protokolarnimi darili, na primer z organizacijo javnih dražb.

Izkupiček od njihove morebitne prodaje bi se po predlogu komisije lahko namenil državnemu proračunu ali drugim namenom v javno korist.