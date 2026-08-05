Vulkan Fuego izbruhnil z vso silo, beži na tisoče ljudi #video #foto

Silovit izbruh vulkana Fuego v Gvatemali je v torek sprožil evakuacijo najmanj 1.700 ljudi z območij v bližini kraterja. Razglasili so najvišjo stopnjo ogroženosti za regijo, ki jo ogroža padanje pepela.

Fuego, kar v španščini pomeni ogenj, velja za najaktivnejši vulkan v Srednji Ameriki. Vulkan v bližini gvatemalske prestolnice je v fazo izbruha vstopil v ponedeljek zjutraj.

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Kritična faza

Njegova dejavnost se je okrepila v noči na torek. Po pobočjih so se valili tokovi lave, v nebo so se dvigali mogočni stebri plina in pepela.

"Vulkan preživlja eno svojih najbolj kritičnih eksplozivnih faz," pri čemer bruha reke blata, žarečih kamnin, plina in pepela, je pojasnil Edwin Rojas, direktor vulkanološkega inštituta Insivumeh.

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Izredne razmere

Nacionalna agencija za koordinacijo zmanjševanja tveganja nesreč (CONRED) je v ponedeljek zvečer začela evakuacijo vasi v bližini vulkana in razglasila oranžno stopnjo ogroženosti na nacionalni ravni. V torek so stopnjo ogroženosti za regije Sacatepéquez, Chimaltenango in Escuintla, kjer živi 1,6 milijona ljudi, dvignili na rdečo.

Po besedah ​​izvršne sekretarke agencije CONRED Claudine Ogaldes je pepelu neposredno izpostavljenih približno 29 tisoč ljudi, zato je prebivalce okoliških vasi pozvala k uporabi zaščitnih mask ter zaščiti zalog vode in hrane. Prebivalca Alejandra Garcio so evakuirali v ponedeljek zvečer, ko so izdali prvo opozorilo. "Prestrašeni smo zbežali ven," je povedal za AFP, potem ko je videl lavo, ki se je stekala po pobočjih. Ministrstvo za izobraževanje je začasno ustavilo pouk v šolah v treh bližnjih krajih.

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