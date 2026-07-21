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Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
21. 7. 2026,
12.28

Osveženo pred

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Natisni članek
KPK SDH korupcija korupcijsko tveganje Demografski sklad

Torek, 21. 7. 2026, 12.28

40 minut

KPK: Predvideni demografski sklad velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih

Avtorji:
A. P. K., STA

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KPK | "V osnutku predloga zakona ni postavljenih nikakršnih pravil glede korporacijskega upravljanja gospodarskih družb s kapitalsko naložbo države, saj so popolnoma izostale določbe, povezane z izvajanjem lastniških pravic države oziroma sklada v gospodarskih družbah, ki se nanašajo na postopke, načine in merila imenovanja članov organov nadzora v teh družbah," so v KPK zapisali v ločenem sporočilu za javnost. | Foto STA

"V osnutku predloga zakona ni postavljenih nikakršnih pravil glede korporacijskega upravljanja gospodarskih družb s kapitalsko naložbo države, saj so popolnoma izostale določbe, povezane z izvajanjem lastniških pravic države oziroma sklada v gospodarskih družbah, ki se nanašajo na postopke, načine in merila imenovanja članov organov nadzora v teh družbah," so v KPK zapisali v ločenem sporočilu za javnost.

Foto: STA

Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih, meni.

Kot je v današnji izjavi za medije pojasnil namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan, predvidene rešitve nižajo standarde strokovnosti in osebne integritete za vodilne v skladu oziroma njegove nadzornike ter odpira možnosti za korupcijska tveganja, uveljavljanje političnih vplivov in partikularnih interesov vladajoče politike. Hkrati odpravlja sankcijo za kršitelje integritete, ki zdaj ne morejo postati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu (SDH) ali v podjetjih iz njegovega portfelja.

Medtem ko zakon o SDH vključuje varovalke, razvite skozi čas, se zdi Kocjanu presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu "te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval".

Tega predlog novega zakona ne vsebuje, utemeljujejo na KPK

Komisija je v osnutku zaznala skoraj popolno odsotnost določb, ki bi zagotovile varovalke za krepitev neodvisnosti delovanja sklada, preprečevanje nastanka nasprotja interesov in sprejemanje nedovoljenih daril, zagotavljanje transparentnosti in krepitev integritete tako sklada kot družb v njegovem upravljanju.

"V osnutku predloga zakona ni postavljenih nikakršnih pravil glede korporacijskega upravljanja gospodarskih družb s kapitalsko naložbo države, saj so popolnoma izostale določbe, povezane z izvajanjem lastniških pravic države oziroma sklada v gospodarskih družbah, ki se nanašajo na postopke, načine in merila imenovanja članov organov nadzora v teh družbah," so v KPK zapisali v ločenem sporočilu za javnost.

Posebej so izpostavili, da že struktura nadzornega sveta sklada, v katerega štiri člane imenuje DZ, pet pa vlada, predstavlja velik odmik od zagotavljanja pogojev za strokovnost in neodvisnost nadzornega sveta. S predvidenim načinom izbora in imenovanja sta po njihovi oceni političnost in vplivanje na poslovanje praktično vključena v zakonske določbe.

"V celoti se znižujejo že vzpostavljeni standardi strokovnosti in osebne integritete, ki zdaj predstavljajo zakonski pogoj za opravljanje članstva v nadzornem svetu. Zakon o SDH je do zdaj namreč določal, da vodstvenih funkcij ne sme opravljati posameznik, za katerega je KPK pravnomočno ugotovila kršitev integritete, česar pa predlog novega zakona ne vsebuje," so utemeljili.

V KPK opozorili na odsotnost pravil glede omejitev poslovanja s povezanimi osebami

Posebej skrb vzbujajoče naj bi bilo tudi, da je izpadel pogoj, da član nadzornega sveta ne sme opravljati oziroma v zadnjih šestih mesecih ni opravljal funkcije v politični stranki.

Osnutek ob tem opušča strokovni organ in odločitev o primernosti kandidatov prepušča mandatno-volilni komisiji DZ, ne za vlado ne za DZ pa ne predvideva nikakršnih postopkov izbora do oblikovanja predlogov kandidatov članov nadzornega sveta sklada, so opozorili v komisiji. "Tako se izjemno povečuje tveganje za delovanje sklada povsem po nareku oziroma v skladu s parcialnimi interesi posameznih političnih strank," se bojijo. Prav tako so po njihovih besedah nedorečeni pogoji za odpoklic nadzornikov.

Dodatno naj bi se odpiralo tudi polje za politično motivirana imenovanja uprave sklada.

V KPK so opozorili še na odsotnost pravil glede omejitev poslovanja s povezanimi osebami, kar da izrazito povečuje korupcijsko tveganje za prikrito zagotavljanje neupravičenih koristi in zlorabe pooblastil.

KPK svoje mnenje že posredovala ministrstvu

Vse to jih skrbi in od ministrstva za finance pričakujejo, da v nadaljevanju popravi tozadevne določbe, je povedal Kocjan. KPK je namreč ministrstvu že posredovala svoje mnenje o osnutku.

Jih pa v komisiji, tako meni namestnik predsednice, veseli, da je ministrstvo v ponedeljek podaljšalo javno razpravo o osnutku zakona za 14 dni do 5. avgusta, da bodo imeli tudi drugi deležniki in strokovna javnost možnost podati svoje mnenje.

"Ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal s 17 milijardami evrov vrednim preostankom državnega premoženja, ki zadeva prihodnost slovenskih generacij. Zaradi tega pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevana strokovna merila," je pristavil.

Spomnil je še, da je bil predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu v parlamentarnem postopku že leta 2020, ko je bil tudi dopolnjen v smeri "nekih standardov kakovosti, strokovnosti, odpravljanja korupcijskih tveganj", zdajšnji osnutek pa da je bližje osnovnemu besedilu. To je za KPK presenetljivo, je sklenil Kocjan.

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KPK SDH korupcija korupcijsko tveganje Demografski sklad
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