Danes se bo v Tiraspolu, glavnem mestu nepriznane republike Pridnestrje v Moldaviji, pisala zgodovina. Slovenski pokalni zmagovalec Aluminij bo ob 19. uri začel prvo evropsko tekmo. Kidričani so v poletnem prestopnem roku močno prevetrili igralsko zasedbo in zadali veliko izzivov trenerju Juri Arsiću , danes pa bodo uradno postali že 15. slovenski klub, ki je v obdobju državne samostojnosti zaigral v Evropi. Danes bodo uverture v evropsko sezono deležni tudi nekateri (nekdanji) velikani evropskega nogometa.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog - prve tekme):

Četrtek, 9. julij:

Nazadnje je Slovenija predstavnika v evropskih tekmovanjih na delu občudovala 19. marca. Takrat so Celjani navdušili z zmago v Atenah. Premagali so AEK (2:0), a to ni bilo dovolj za napredovanje. Zaradi visokega poraza v knežjem mestu (0:4) se je v četrtfinale konferenčne lige uvrstil grški velikan.

Celjani so 19. marca v Atenah presenetili AEK in mu "vrnil" za ponižanje v knežjem mestu. Foto: Reuters

Natanko 112 dni po tej zmagi Celjanov, ki so pozneje postali slovenski prvaki, se bo zgodil nov slovenski nastop v Evropi. Danes se uradno začenja evropska sezona tudi za slovenske klube, kot prvi pa bo v kvalifikacijah za ligo Europa dočakal priložnost Aluminij. Prvič v zgodovini.

Aluminij začenja tam, kjer je nazadnje zmagala Olimpija

Kidričani, ki jih vodi Jura Arsić, bodo postali 15. slovenski klub v Evropi. Po novem bodo tudi prvi po abecednem vrstnem redu. Preostali slovenski predstavniki v Evropi so bili v preteklosti Bravo, Celje, Domžale, Drava, Gorica, Interblock, Izola, Koper, Korotan, Maribor, Mura, Olimpija, Primorje in Rudar Velenje.

Aluminij si je nastop v Evropi zagotovil s pokalnim naslovom. Foto: Filip Barbalić

Poleg Aluminija bodo v tej sezoni slovenske barve v Evropi zastopali še Celje (kvalifikacije za ligo prvakov), Koper in Bravo (oba kvalifikacije za konferenčno ligo), ki pa začenjajo malce pozneje. Prvič bodo zaigrali šele v 2. krogu kvalifikacij, tako da bodo na delu šele čez dva tedna.

Kidričane za začetek letošnje evropske zgodbe, v kateri bodo odigrali najmanj štiri tekme, saj jih v primeru neuspeha proti Šerifu čaka popravni izpit v kvalifikacijah za konferenčno ligo, čaka gostovanje v Tiraspolu. Tam je izmed slovenskih klubov nazadnje gostovala Olimpija in leta 2024 v kvalifikacijah za konferenčno ligo zmagala z 1:0. Zmago je v zaključku srečanja po strelu z bele točke zagotovil Nemanja Motika.

Kidričane čakajo vsaj štiri tekme v Evropi

V napadu Aluminija bi lahko največjo nevarnost za obrambo Šerifa predstavljal Bamba Susso. Foto: Aleš Fevžer Šerif, aktualni moldavski podprvak, je v Evropi vajen velikih dosežkov. Premore veliko denarja, tradicionalno pa prisega na ogromno število tujcev, ki prihaja iz vseh koncev sveta. Prvak Moldavije je bil že 21-krat, velike načrte pa ima tudi letos, ko se mu bo kot prvi skušal kakovostno zoperstaviti slovenski pokalni zmagovalec. Aluminij je debitant v evropskih tekmovanjih, na slovenskih tleh pa bo prvič v Evropi zaigral prihodnji teden, ko bo povratno srečanje v Ljudskem vrtu v Mariboru.

Če bi Aluminij preskočil moldavsko oviro, bi se v 2. krogu kvalifikacij pomeril z Maccabijem iz Tel Aviva. Tudi Kidričani podobno kot Šerif računajo na izdatno pomoč legionarjev. V napadu bi lahko bila najbolj nevarna Afričana Bamba Susso in Bede Osuji. Susso je bil tudi junak letošnjega finala pokala, kjer je dosegel zmagoviti zadetek proti Brinju.

Če bi Kidričani izpadli proti Šerifu, bi evropsko pot nadaljevali v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer se bo pomeril z zmagovalcem obračuna med albanskim Dinamo Cityjem in kazahstansko Astano.

Na delu tudi Qarabag, Ferencvaroš, Hajduk Split ...

Hajduk je v pripravljalnem obdobju v Celju premagal slovenskega prvaka z 1:0. Foto: Aleš Fevžer V ligi Europa bo danes v uvodnem krogu kvalifikacij nastopilo veliko klubov z bogato preteklostjo. Qarabag, nekdanji serijski prvak Azerbajdžana, je denimo v prejšnji sezoni zaigral celo v izločilnem delu lige prvakov, a nato doma presenetljivo ostal brez naslova prvaka.

Po dolgem času na Madžarskem ni bil najboljši Ferencvaroš, tako da velikan iz Budimpešte, za katerega nastopa tudi nekdanji vroči strelec Celja Franko Kovačević, začenja evropsko pot v ligi Europa. Žreb mu je nameril zahtevnega tekmeca, saj se odpravlja na zahteven sosedski spopad v Srbijo k Vojvodini. Ukrajinski Dinamo Kijev je že osvajal evropske lovorike, med največje klube na tem delu Evrope pa je svojčas spadal tudi Hajduk Split, ki po aferi "Marko Livaja" doživlja novo stresno obdobje. V Split prihaja slovaška Žilina.

Liga Europa, kvalifikacije (1. krog - prve tekme):

Četrtek, 9. julij: