V Evropi se začenja zares. Danes bodo odigrane uvodne kvalifikacijske tekme za ligo prvakov, s katerimi se bo uradno začela evropska sezona 2026/27. Na delu bodo tudi trije Slovenci. Kot prvi bo danes v dresu litovskega prvaka Kauno Žalgiris nastopil Haris Kadrić, zvečer pa se bosta v Banjaluki udarila nekdanja soigralca Sandi Ogrinec (Borac) in Gašper Trdin (Levski). Slovenski prvak Celje bo svojo evropsko pot začel čez dva tedna v 2. krogu, v sredo pa bo z velikim zanimanjem spremljal spopad v Moldaviji med Petrocubom in Egnatio. Nastop v ligaškem delu lige prvakov ima zagotovljenih že kar nekaj slovenskih legionarjev.

Natanko takrat, ko se bosta v Atlanti na tekmi osmine finala SP 2026 spopadla svetovni prvak Argentina in Egipt, bo evropsko sezono 2026/27 kot prvi Slovenec odprl Haris Kadrić. Nogometna pot ga je iz Primorja, s katerim je izpadel v drugo ligo, odnesla v Litvo. Pridružil se je prvaku Kauno Žalgiris, s katerim bo danes celjske znance iz prejšnje evropske sezone, prvaka Kosova Drito.

Haris Kadrić je izkušnje z igranjem v Evropi pred leti pridobival že v dresu ljubljanske Olimpije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zvečer sledi še slovenski spopad v Banjaluki. To bo na papirju najzanimivejši obračun večera, v katerem bo Borac gostil Levski iz Sofije. Za prvaka BiH že več let uspešno nastopa Sandi Ogrinec, ki je lani v Evropi z Borcem pokvaril načrte tudi ljubljanski Olimpiji. Tokrat bo skušal klubu, ki letos praznuje stoti rojstni dan, zagotoviti prednost pred povratnim srečanjem v Bolgariji.

Gašper Trdin je z Levskim prekinil dominacijo Ludogorca v Bolgariji. Foto: Guliverimage Za Levski nastopa tudi Gašper Trdin. Tako se bosta spopadla nekdanja nogometaša Brava, ki sta si nekoč delila slačilnico na stadionu v Šiški. Oba sta zvezna igralca.

Levski letos piše pravljico, saj je prekinil dolgoletno dominanco Ludogorca iz Razgrada. Ta je bil bolgarski prvak kar 14-krat zapored, neprekinjeno vse od leta 2012. Niza je bilo letos konec, zdaj je najboljši bolgarski klub Levski, ki se lahko pohvali z bistveno večjim številom navijačev od Ludogorca.

Slovenski prvak Celje bo začel evropsko sezono v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Če si hočejo grofje zagotoviti dolgo evropsko jesen, bodo morali tako v kvalifikacijah preskočiti le eno oviro. Če bodo uspešni kar trikrat, kar bi bila ogromna senzacija, bi postali prvi slovenski klub po Mariboru, ki bi se uvrstil v elitno, zelo donosno ligo prvakov. Celjane v 2. krogu čaka zmagovalec obračuna med prvakoma Moldavije in Albanije, Petrocubom in Egnatio. Varovanci Vitorja Campelosa bodo tako v sredo zagotovo pozorno spremljali spopad omenjenih klubov v Kišinjevu. Celjani bodo v prvi tekmi 2. kroga gostovali.

Celjani se v evropsko sezono podajajo z močno spremenjeno zasedbo. Foto: Aleš Fevžer

Nastop v ligaškem delu lige prvakov si je že zagotovilo 29 klubov. Med velikani, ki bodo tako v paradnem konju Evropske nogometne zveze (Uefa) odigrali najmanj osem tekem, je tudi nekaj klubov s slovenskimi legionarji. To so Atletico Madrid (Jan Oblak), Manchester United (Benjamin Šeško), Club Brugge (Tian Nai Koren) in Slavia Praga (Danijel Šturm), morda pride v poštev tudi Inter Milano (Luka Topalović).

Kdo si je že zagotovil nastop v ligaškem delu lige prvakov (29 od 36): PSG, Lille in Lens (vsi Fra), Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Stuttgart (vsi Nem), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Betis Sevilla in Villarreal (vsi Špa), Liverpool, Manchester City, Arsenal, Aston Villa in Manchester United (vsi Ang), Inter Milano, Roma, Napoli in Como (vsi Ita), Sporting Lizbona in Porto (oba Por), PSV Eindhoven in Feyenoord (oba Niz), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Galatasaray (Tur) in Slavia Praga (Češ).

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog (prve tekme):

Torek, 7. julij

Sreda, 8. julij