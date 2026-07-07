Salah z nasmehom izrekel ime Lionela Messija

Danes bosta na svetovnem prvenstvu v nogometu na sporedu zadnji dve tekmi osmine finala, ki bosta dali še zadnji četrtfinalni par. Branilci naslova Argentinci na čelu z Lionelom Messijem bodo v Atlanti ob 18. uri veliki favoriti proti Egiptu. Zatem se bodo ob 22. uri za zadnjo četrtfinalno vstopnico v Vancouvru pomerili še Švicarji in Kolumbijci, ki bodo igrali brez poškodovanega Jhona Cordobe.

Torek, 7. julij:

Argentina proti Egiptu, Lionel Messi proti Mohamedu Salahu. Na stadionu Mercedes-Benz v Atlanti bo ob 18. uri na sporedu predzadnje dejanje osmine finale svetovnega prvenstva. Branilci naslova Argentinci v šestnajstini finala niso bili prepričljivi, potem ko so šele po podaljšku s 3:2 strli Zelenortske otoke. Kljub temu lahko še vedno postanejo prva ekipa po Braziliji leta 1962, ki bo osvojila dva zaporedna naslova.

Egipt pa je na tekmi z Avstralijo pisal zgodovino, saj je bila zmaga po enajstmetrovkah prva egiptovska zmaga v izločilnih tekmah na svetovnih prvenstvih. Faraone vabi še več zgodovine, saj bi lahko postali šele peta afriška država, ki bi se uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva. Čeprav jim na poti stoji velika ovira v obliki Argentine, ki ima le en poraz na zadnjih osmih mednarodnih tekmah, varovanci Hossama Hassana verjamejo, da so lahko vsaj konkurenčni favoriziranim tekmecem.

Argentina je na tekmi šestnajstine finala šele po podaljšku izločila Zelenortske otoke. Foto: Reuters

To bo tudi obračun Messija in zdaj že nekdanjega zvezdnika Liverpoola Mohameda Salaha. "Ne vem, ali je to moje zadnje svetovno prvenstvo, ampak moral sem. Danes je bil eden najboljših dni v mojem življenju," je Egipčan, ki ni skrival solz ob čustveni zmagi, dejal po zmagi nad Avstralijo. Ob vprašanju, s kom bi se rad pomeril, če bi se izkazalo, da bo to njegov labodji spev, Salah ni okleval. "Z Messijem," je odgovoril z nasmeškom. Današnji obračun v Atlanti bo njun prvi na mednarodni ravni. Do zdaj sta se srečala dvakrat, obakrat v ligi prvakov. Prvič leta 2015, ko je bil Salah pri Romi, nato pa štiri leta pozneje na prvi polfinalni tekmi Liverpoola na Camp Nouu, na kateri je izgubil z 0:3. Veliki preobrat Liverpoola teden dni kasneje je z majico z napisom Nikoli ne obupaj zaradi pretresa možganov spremljal s klopi.

"Ne osredotočamo se na Messija," je poudaril direktor egipčanske reprezentance Ibrahim Hassan. "Igralcem sporočamo, naj gredo na zelenico, igrajo svojo igro in ne upoštevajo pomena tistega, s katerim se soočajo. Morda imajo Messija, mi pa imamo Mohameda Salaha – in imamo svojih 26 Messijev."

Švicarji bodo proti Kolumbiji lovili četrtfinale. Foto: Reuters

O zadnjem potniku v četrtfinale pa bosta odločili Švica in Kolumbija. Švica se pripravlja na trd dvoboj s Kolumbijo, saj bo po pričakovanjih to zanje najtežji preizkus turnirja, je v nedeljo dejal vezist Ardon Jashari. "Kolumbijci niso čustveni le na igrišču, ampak tudi na tribunah. Mislim, da smo imeli to tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju z Brazilijo. Zdaj je drugače. Smo v izločilnih bojih. Zagotovo bo vroča tekma, tudi na tribunah."

Švica igra že na šestem zaporednem SP. V osmini finala so bili izločeni v letih 2006, 2014, 2018 in 2022, leta 2010 pa so izpadli v skupinskem delu. Švica in Kolumbija sta se do zdaj pomerili štirikrat, južnoameriška ekipa pa se ponaša s tesno prednostjo z dvema zmagama v primerjavi z eno, ki jo imajo predstavniki Evrope.

Kolumbija se bo morala znajti brez Jhona Cordobe, ki je zaradi poškodbe že sklenil prvenstvo. Triintridesetletni napadalec je utrpel poškodbo mišice ob zmagi nad Gano v šestnajstini finala.

Najboljši strelci: 7 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

6 – Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 25. tekmovalni dan, osmina finala:

Torek, 7. julij:

Spored osmine finala SP 2006: Sobota, 4. julij:

Houston: Kanada : Maroko 0:3 (0:0)

Philadelphia: Paragvaj : Francija 0:1 (0:0) Nedelja, 5. julij:

East Rutherford: Brazilija : Norveška 1:2 (0:0) Ponedeljek, 6. julij:

Ciudad de Mexico: Mehika : Anglija 2:3 (1:2)

Dallas: Portugalska : Španija 0:1 (0:0) Torek, 7. julij:

Seattle: ZDA : Belgija 1:4 (1:2)

18.00 Atlanta: Argentina – Egipt

22.00 Vancouver: Švica – Kolumbija

Četrtfinale, pari: Četrtek, 9. julij:

22.00 Boston: Francija – Maroko Petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: Španija – Belgija Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina/Egipt – Švica/Kolumbija

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