Carlo Ancelotti kljub grenkemu porazu proti Norveški in izpadu v osmini finala svetovnega prvenstva ostaja selektor Brazilije. Izkušeni Italijan in Brazilska nogometna zveza sta dejala, da dolgoročni projekt kljub najslabšemu rezultatu ekipe na svetovnem prvenstvu po letu 1966 ostaja, poroča Goal.com.

Brazilske sanje o osvojitvi šestega naslova svetovnega prvaka so ugasnile v New Jerseyju, kjer je Erling Haaland z dvema goloma popeljal Norveško do zmage, Brazilija pa je morala pomahati v slovo, kar je pomenilo najslabši nastop petkratnih svetovnih prvakov na velikem tekmovanju od izpada v skupinskem delu pred 60 leti.

Kljub naraščajočemu pritisku javnosti po predčasnem izpadu pa se je 67-letni trener hitro odzval na družbenih omrežjih, da bi končal ugibanja o svoji prihodnosti in potrdil odločenost, da ostane na čelu ekipe. Ancelotti je na platformi X zapisal: "Danes je bolečina velika, vendar se zaupanje v to, kar gradimo, ne spreminja. Še naprej bomo delali za našo reprezentanco. Vedno skupaj. Vedno Brazilija!"

Brazilija je morala priznati premoč Norveški. Foto: Reuters

Njegovo stališče je v celoti podprl koordinator reprezentance Rodrigo Caetano in pozval k miru, da bi ohranili stabilnost ekipe. "Zdaj moramo zagotoviti, da se cikel nadaljuje normalno, z malo več miru. Nadaljevali bomo sodelovanje s selektorjem do svetovnega prvenstva leta 2030, s potrebnimi prilagoditvami. Dajte nam vsaj minimalni mir, da gremo naprej in se pripravimo na naslednje svetovno prvenstvo," je dejal Caetano. "Očitno je, da si še vedno nismo opomogli. Vsi so zelo žalostni, frustrirani in razočarani, tako igralci kot osebje in trenerski štab. Po drugi strani pa ne moremo prezreti časa, ki smo ga preživeli skupaj. Natančneje, tistih 38 dni, v katerih smo bili vsi priča njihovi predanosti in profesionalnosti, od prvega do zadnjega dne," je dodal.

Tudi Brazilska nogometna zveza se je odločila, da se ne bo preveč obremenjevala z razočaranjem v ZDA, saj je ohranila vero v Ancelottijevo pogodbo do leta 2030 in bolečo izločitev predstavila kot pomemben korak za prihodnost. V sporočilu na omrežju X je zveza zapisala: "Zgodovina brazilske reprezentance je zgodba o velikih dosežkih, pa tudi o trenutkih, ki krepijo našo pot. Danes se poslavljamo od svetovnega prvenstva, prepričani, da se bomo vrnili še močnejši. Hvala vam, brazilski navijači."

Negativen razplet podaljšuje niz porazov Seleçãa, ki je v izločilnih bojih svetovnega prvenstva proti evropskim nasprotnikom doživel že sedem zaporednih porazov.

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