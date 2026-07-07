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Avtor:
STA

Torek,
7. 7. 2026,
6.29

Osveženo pred

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Jordan Henderson angleška nogometna reprezentanca poškodba

Torek, 7. 7. 2026, 6.29

1 ura, 9 minut

Henderson po bizarni poškodbi že končal SP

Avtor:
STA

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Jordan Henderson | Jordan Henderson je padel ob proslavljanju zmage nad Mehiko. | Foto Guliverimage

Jordan Henderson je padel ob proslavljanju zmage nad Mehiko.

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni reprezentant Jordan Henderson je po poškodbi roke že končal nastope na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, je poročal Sky Sports.

Henderson se je poškodoval po tekmi osmine finala med Anglijo in Mehiko, ki jo je prva dobila s 3:2 na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu.

Henderson na njej ni igral, poškodbo pa je staknil ob slavju po koncu obračuna, ko je nerodno padel in si zlomil roko.

Britanski mediji so poročali, da se Henderson ni vrnil v trening center v Kansas Cityju, temveč je v Ciudad de Mexicu prestal operativni poseg. Kljub poškodbi je izrazil željo, da z ekipo ostane na SP, na katerem je sicer igral le 12 minut.

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