Egipčani besni na sodnika: Vse je bilo prirejeno, Argentina je morala zmagati

Ni jim bilo lahko. Nogometaši Egipta so do 78. minute vodili z 2:0 in bili na pragu ene največjih senzacij v zgodovini svetovnih prvenstev, nato pa je Argentina v 13 minutah dosegla tri zadetke in zmagala s 3:2. Egipčani so prepričani, da so gavči prišli do zmage s pomočjo nepravičnega sojenja. Po tekmi so tako proti Fifi in sodniku usmerili nemalo strupenih puščic in izpostavili. Zika je celo spremljal občutek, da je vse prirejeno v korist svetovnih prvakov.

Tako blizu, a tako daleč. Dvoboj v Atlanti bi skoraj postregel z ogromno senzacijo, a so se Argentinci po zaostanku z 0:2 v zaključku srečanja le rešili in si s tremi zadetki utrli pot do napredovanja med najboljših osem (3:2). V taboru Egipta vlada prepričanje, da so si gavči vstopnico za četrtfinale priigrali tudi s pomočjo sodnika.

Pravico je delil Francoz Francois Letexier, v Egiptu pa so izpostavili kopico primerov, v katerih so prepričani, da so bili oškodovani in obravnavani bistveno drugače kot favoriti iz Južne Amerike. Kaj vse je zmotilo faraone, da so bili po razburljivem srečanju tako jezni na Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) in sodnika?

"Sodnik sploh ni hotel, da bi zmagali"

Veselje Egipta po zadetku Zika za 2:0. Takrat so se Argentinci znašli v hudih škripcih, a se vendarle rešili iz težav. Foto: Reuters "Sodnik je bil nepravičen. Njegova nepravičnost do nas je bila očitna. Že od samega začetka tekme je bil nastrojen proti nam. Sodnik sploh ni hotel, da bi zmagali. Vse skupaj je bilo prirejeno," je po bolečem porazu (2:3) brez zadržkov potožil Mostafa Ziko. V 67. minuti je popeljal Egipt do vodstva z 2:0, le devet minut pred tem pa je po čudovitem protinapadu tudi zatresel mrežo Argentine, a je sodnik po posredovanju VAR razveljavil zadetek zaradi prekrška v zelo zgodnji fazi napada.

Težava je nastala, ker se po mnenju Egipčanov VAR ni vključil tudi v 92. minuti, takoj po zmagovitem zadetku Enza Fernandeza, saj je pred tem dišalo po prekršku Alexisa Mac Allisterja. Egipčani so zaman čakali na vključitev VAR, ki bi marsikaj pojasnil. Ostalo je pri vodstvu Argentine s 3:2 in popolnim preobratom. "Čestitke Argentini za, kot kaže, še en naslov svetovnega prvaka," je sarkastično pripomnil Ziko. Prepričan je, da je sodnik sodil v korist gavčev.

"Morda so želeli, da bi Argentina ostala na turnirju"

Ljubitelji nogometa na ulicah Kaira so bili vse do 79. minute v deliriju. Foto: Reuters Podobno razmišlja tudi njegov selektor Hossam Hassan, ki je podobno kot varovanci v zadnjih minutah težko preživljal šokantne dogodke na zelenici. Izgubljal je živce, sodnik je pokazal veliko kartonov, po srečanju pa je ekipo Egipta označil za žrtev nepravice. Vse skupaj ga je navdalo celo z občutkom, kot da si Fifa prizadeva, da bi Argentina z Lionelom Messijem, nespornim velemojstrom in trenutno najboljšim strelcem prvenstva (čeprav je na SP 2026 zapravil že dve 11-metrovki), ostala čim dlje na turnirju.

"V vseh pogledih smo bili boljši od prvakov, a so nato na rezultat vplivali tako notranji dejavniki na igrišču kot tudi zunanji dejavniki. Morda so želeli, da bi Argentina ostala na turnirju. In Lionel Messi. Svetovni prvaki so prejeli podporo na vseh ravneh," ga navdaja občutek, da so bili Argentinci na dvoboju v Atlanti privilegirani s strani sodnikov.

"Nismo bili deležni spoštovanja, ni bilo poštenega sojenja. Ni bilo naše 11-metrovke (po domnevnem prekršku nad Mohamedom Salahom, op. p.). Vsi smo že videli, kako ga je Mac Allister potegnil za dres, a VAR tega sploh ni preveril. Razveljavili so tudi naš drugi gol. Normalno življenje je nepošteno. Zakaj ni pravičnosti vsaj v športu? Rad bi se izrazil z lepimi besedami in dejal, kako smo imeli smole, a ni bilo tako. Z nami so ravnali nepošteno in krivično," ni skrival nezadovoljstva nad sodniškimi odločitvami Letexierja, s katerim se je v zadnjih minutah večkrat sporekel.

Ni manjkalo veliko, pa bi Egipt izločil branilce svetovnega naslova. Foto: Reuters

Obtožil ga je, da nekaj skriva. Vse skupaj ga je tako prizadelo, da je povedal predstavnikom sedme sile, kako zaradi silnega razočaranja in občutka neenakopravnosti po tem izpadu ne bo več gledal niti ene tekme na SP 2026. Argentino čaka nova že konec tedna, ko se bo pomerila z boljšim iz obračuna med Švico in Kolumbijo, vložek pa bo visok, saj se bo odločalo o preboju v polfinale.