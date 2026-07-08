Zdaj je znano vse. Argentino po epskem preobratu čaka slovenski krvnik.

Znan je še zadnji četrtfinalni par SP 2026. V njem se bosta pomerila Argentina in Švica. Slednja je v Vancouvru, to je bila še zadnja tekma letošnjega SP v Kanadi, po strelih z bele točke premagala Kolumbijo (4:3). Branilci naslova Argentinci so pred tem v Atlanti po izjemni drami premagali Egipt s 3:2. Faraone je v 15. minuti popeljal v vodstvo Yasser Ibrahim. Messi bi lahko že kmalu za tem izenačil, a je zapravil najstrožjo kazen. To se mu je zgodilo že drugič na tem SP! Ko je Ziko v drugem polčasu podvojil prednost Egipta na 2:0, je močno zadišalo po senzaciji, a je nato Cristian Romero z zadetkom za 1:2 v 79. minuti napovedal izjemno dramo. In res, pet minut pozneje je Messi izenačil na 2:2, za popoln delirij argentinskih navijačev pa je v sodnikovem podaljšku z zadetkom za 3:2 poskrbel Enzo Fernandez. Tudi po tej tekmi je bilo veliko govora tudi o kritikah na račun sojenja.

Torek, 7. julij:

O zadnjem potniku v četrtfinale sta v Kanadi odločala Švica in Kolumbija. Dvoboj ni ponudil razkošne predstave, ki bi navdušila nogometne sladokusce. Priložnosti ni bilo veliko, mreži sta ostali nedotaknjeni.

V 21. minuti je Gustavo Puerta ogrel dlani Gregorja Kobla, devet minut pozneje pa se je izkazal še vratar Kolumbije Camilo Vargas in ubranil strel Fabiana Riederja. Vargas se je izkazal tudi dve minuti kasneje, ko je streljal Dan Ndoye.

Ker sta ostali mreži nedotaknjeni do konca rednega dela, je sledil podaljšek. V prvem delu so bili bistveno bolj nevarnejši Kolumbijci. V 99. minuti je Jhon Lucumi po strelu z glavo zatresel prečko, v 105. minuti pa je Kobel ubranil strel Luisa Diaza.

Jhon Lucumi je v 99. minuti zatresel prečko. To je bila največja priložnost Kolumbije na srečanju. Foto: Reuters

O zmagovalcu so tako na uspavanki v Vancouvru odločali streli z bele točke. Večjo zbranost so pokazali Švicarji. Za preboj med najboljših osem so zadeli Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten in Ruben Vargas, medtem ko je zgrešil Manuel Akanji. Žogo je poslala visoko čez vrata, a njegov spodrsljaj ni bil usoden za Švico, saj sta bila pri Kolumbiji neuspešna Davinson Sanchez in Cucho Hernandez.

Prvi je poslal žogo v prečko, nato pa ni prečkala golove črte s polnim obsegom, drugemu pa je švicarski vratar Kobel prebral namero. Za Kolumbijce so zadeli Juan Quintero, Jaminton Campaz in Luis Diaz.

Švica bo prvič po 72 letih, skupno pa četrtič zaigrala v četrtfinalu SP. Foto: Reuters

Švica, slovenski krvnik v kvalifikacijah za SP 2026, kjer je bila najboljša v skupini, se je tako prvič po 72 letih uvrstila med osem najboljših na svetovnem prvenstvu. V četrtfinalu jo čaka spopad z branilcem naslova Argentino.

Navijači bodo stiskali pesti, da bi do takrat odpravil bolečine v kolenu 20-letni Johan Manzambi, ki je na tem prvenstvu najboljši igralec Švice (trije zadetki in dve podaji), a si nato na treningu pred tekmo s Kolumbijo poškodoval koleno.

Argentina proti Egiptu od pekla do raja

V Atlanti je dolgo časa kazalo, da bo dvoboj med Argentino in Egiptom postregel z veliko senzacijo. Afričanom je šlo imenitno. Prvi polčas je proti branilcem svetovnega naslova z 1:0. Čeprav so si gavči priigrali bistveno več priložnosti, prek Lionela Messija pa zapravili celo najstrožjo kazen, so odšli na počitek s prednostjo Egipčani.

V 15. minuti je zadnjega predstavnika Afrike na SP 2026 popeljal v vodstvo Yasser Ibrahim. V skoku je bil višji od Šeškovega soigralca v Manchestru Lisandra Martineza in spravil v delirij navijače faraonov.

Mostafa Shobeir je preobral namero Lionela Messija in mu ubranil strel z bele točke. Foto: Reuters

Gavči bi lahko hitro izenačili. Le štiri minute pozneje je namreč francoski sodnik Francois Letexier po prekršku Haissema Hassana nad Nicolasom Tagliaficom pokazal na belo točko. Čeprav je Lionel Messi zapravil najstrožjo kazen na tekmi z Avstrijo, je znova prevzel odgovornost. Znova je razočaral navijače, saj se mu tudi tokrat ni izšlo. Njegovo namero je prebral vratar Egipta Mostafa Shobeir. Messi se je lahko le prijel za glavo. V zgodovino se je vpisal kot prvi, ki je kar dvakrat na enem svetovnem prvenstvu med srečanjem zapravil 11-metrovko.

Gavči so bili nevarnejši tudi v nadaljevanju prvega polčasa, zapravili kar nekaj zrelih priložnosti, a je na vratih Egipta blestel Shobeir. Najbolj se je izkazal pri priložnostih Alexisa Mac Allisterja in Juliana Alvareza.

Ziku so najprej razveljavili zadwetek, v 67. minuti pa je še enkrat zatresel mrežo Argentine. Tokrat je zadetek obveljal. Egipt vodi z 2:0. Foto: Reuters

Na začetku drugega polčasa se je pričakoval odločen pritisk Argentine, a je Egipt lažje od pričakovanega zadrževal mrežo nedotaknjeno. V 58. minuti je sledil nov šok za gavče, saj je Mostafa Ziko po izjemnem protinapadu, v katerem se je z vrhunsko podajo izkazal Mohamed Salah, popeljal Egipt do prednosti z 2:0! Veselje Afričanov pa ni dolgo trajalo. Vmešal se je VAR in razkril, kako je bil pred začetkom protinapada nad Lisandrom Martinezom storjen prekršek. Sodnik je tako razveljavil zadetek, ostalo je pri 1:0 za Egipt. Drama v Atlanti pa se je takrat šele dodobra začela ...

Nadaljevanje je postreglo s prvovrstno poslastico za vse nogometne sladokusce. Mostafa Ziko je le devet minut po razveljavljenem zadetku še enkrat zatresel mrežo gavčev. Egipt je domiselno izigral obrambo Argentine, faraoni so povedli z 2:0!

Neverjeten preobrat Argentine v 13 minutah

Ko pa so se trikratni svetovni prvaki znašli v najhujših težavah, pa so se le predramili v napadu in začeli tresti mrežo. V 79. minuti je tako kanček upanja v preobrat ponudil zadetek Cristiana Romera. Branilcu Tottenhama je podal Lionel Messi, pet minut pozneje pa je za norišnico na tribunah v Atlanti, kjer prevladujejo fanatični Argentinci, poskrbel prav 39-letni kapetan gavčev.

Lionel Messi je izenačil na 2:2. Argentina je vstala od mrtvih. Foto: Reuters

Nogometni superzvezdnik, za številne tudi najboljši igralec vseh časov, se je znašel v gneči in s pravim projektilom pod prečko izenačil na 2:2.

Messi se je po osmem zadetku na SP 2026 znova prebil na vrh strelcev. Enkrat manj sta zadela Francoz Kylian Mbappe in Norvežan Erling Haaland. Argentinec je še povečal rekordno število zadetkov na svetovnem prvenstvu, po novem je že pri številki 21.

Fernandez nanj čakal vse od SP 2022

Enzo Fernandez je blestel že na SP 2022, kjer je bil izbran za najboljšega mladega igralca turnirja. Foto: Reuters

Drame pa po zadetku Messija še zdaleč ni bilo konec. Argentina je na krilih izenačenja krenila po zmago. Dočakala jo je v sodnikovem podaljšku, ko je bil po predložku Lautara Martineza najvišji v skoku Enzo Fernandez in popeljal gavče do zgodovinskega preobrata (3:2).

Egipčani so bili v šoku, v 13 minutah so zapravili prednost dveh zadetkov in se znašli v zaostanku. Svetovni prvaki so še drugič zapored izločili afriškega tekmeca s 3:2 in se uvrstili med osem najboljših, Egipt pa je zapravil priložnost, ki jo bodo še dolgo objokovali.

"Na ta gol sem čakal vse od svetovnega prvenstva v Katarju. Neizmerno sem hvaležen, da lahko doživljam takšne trenutke. Počutim se privilegiranega in za to se zahvaljujem bogu," je po dramatični zmagi nad Egiptom povedal strelec zmagovitega zadetka Fernandez.

Najboljši strelci: 8 – Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija)

6 – Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 27. tekmovalni dan, osmina finala:

Torek, 7. julij:

Osmina finala SP 2026: Sobota, 4. julij:

Houston: Kanada : Maroko 0:3 (0:0)

Philadelphia: Paragvaj : Francija 0:1 (0:0) Nedelja, 5. julij:

East Rutherford: Brazilija : Norveška 1:2 (0:0) Ponedeljek, 6. julij:

Ciudad de Mexico: Mehika : Anglija 2:3 (1:2)

Dallas: Portugalska : Španija 0:1 (0:0) Torek, 7. julij:

Seattle: ZDA : Belgija 1:4 (1:2)

Atlanta: Argentina : Egipt 3:2 (0:1)

Vancouver: Švica : Kolumbija 4:3 po 11-m (0:0)

Četrtfinale, pari: Četrtek, 9. julij:

22.00 Boston: Francija – Maroko Petek, 10. julij:

21.00 Los Angeles: Španija – Belgija Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina – Švica

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