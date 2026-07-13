Los Angeles Lakersi si še vedno prizadevajo z vrst Atlante pripeljati Jonathana Kumingo, medtem pa so za krajši rok okrepili globino ekipe in obrambo. Po poročanju Shamsa Charanie iz ESPN, so se Lakersi dogovorili dogovorili za enoletno pogodbo z Ziairejem Williamsom. Ta naj bi bila vredna približno 3 milijone dolarjev (2,64 milijona evrov).

24-letni Ziaire Williams, ki je po koncu sezone postal prost košarkar, slovi kot vsestranski branilec, ki lahko učinkovito prevzema različne nasprotnike pri obrambi, kar Lakersi trenutno zelo potrebujejo. Njegova največja pomanjkljivost pa je bila doslej napadalna igra oziroma neučinkovitost pri metu. Williams je v ligi NBA že pet sezon. Prve tri je preživel pri Memphisu, zadnji dve pa pri Brooklynu. V prejšnji sezoni je za Netse na 56 tekmah v povprečju dosegal 10,2 točke na tekmo ob 42,5-odstotnem metu iz igre in 34,2-odstotnem metu za tri točke. Williams je bil sicer v srednji šoli Sierra Canyon v Kaliforniji soigralec Bronnyja Jamesa, sina LeBrona Jamesa, ki je zdaj prav tako član Lakersov.

Free agent forward Ziaire Williams has agreed on a one-year, $3 million deal to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/peHUxlls6d — Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2026

Po zelo aktivnem poletju, v katerem so Lakersi podaljšali pogodbo z Austinom Reavesom ter pripeljali Walkerja Kesslerja, Sandra Mamukelašvilija, Collina Sextona, Quentina Grimesa in Kevona Looneyja, podpis Williamsa zapolnjuje vseh 15 mest na igralskem seznamu.

A to ne spreminja želje Lakersov, da v klub pripeljejo Jonathana Kumingo, vendar je ta dogovor še daleč od sklenjenega. Prostor zanj bi lahko ustvarili z "sign-and-trade" menjavo z Atlanto Hawks ali pa z odpustitvijo enega od igralcev, poleg še nekaterih drugih možnih rešitev. A Lakersi in Hawksi imajo zelo različna stališča glede paketa igralcev in izbora na naboru, ki bi bil vključen v menjavo, poleg tega pa Lakersi in Kumingovi zastopniki še niso blizu dogovora glede nove pogodbe. Kuminga naj bi zahteval približno 25 milijonov dolarjev na sezono, medtem ko so mu Lakersi ponudili dveletno pogodbo v skupni vrednosti 20 milijonov dolarjev.

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