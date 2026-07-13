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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
8.53

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Tone Kajzer Tanja Fajon Kaja Kallas Evropska unija Afrika

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 8.53

28 minut

Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Tanje Fajon #video

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,42

Zunanji minister Tone Kajzer je v nedeljo na srečanju z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika EU za Sahel, za katerega je Kallas predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajon, je danes dejal Kajzer.

"Jaz sem izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka," je glede nedeljskega pogovora s Kallas o imenovanju Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel danes v Bruslju povedal minister. Pri tem je opozoril, da je prejšnja vlada v času, ko se je zgodila kandidatura Fajon, opravljala samo tekoče posle.

Poudaril je še, da ne gre za kandidate oziroma kandidatke, ampak za to, da so bili vsi postulati, ki jih predvidevajo tovrstni kadrovski postopki, upoštevani. To velja tako za postopke na evropski kot tudi na slovenski strani, je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU pojasnil Kajzer.

Imenovanje umaknili z dnevnega reda

"Nimam še vseh pojasnil, zaradi česar bo ta zadeva zaenkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta," pa je povedal o morebitni podpori slovenske vlade imenovanju nekdanje ministrice na za sredo predvidenem glasovanju držav članic. Dodal je, da "časovnica tukaj ne igra takšne vloge".

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU bi moral sicer o imenovanju Fajon, ki jo je za novo posebno predstavnico EU za regijo Sahel predlagala Kallas, odločati že pretekli teden, vendar pa so to točko umaknili z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so v soboto poudarili, da Kajzer Fajon "ni predlagal za navedeni položaj, njene kandidature ni podprl in ni sodeloval v nobenem postopku, povezanem z njeno kandidaturo".

Po novem naj bi predstavniki držav članic o imenovanju Fajon odločali v sredo, sledil pa naj bi pisni postopek, v katerem je za potrditev potrebna podpora kvalificirane večine držav članic. To pomeni najmanj 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vseh prebivalcev EU.

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